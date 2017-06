EU en China: ‘Trump maakt met klimaat een grote fout’

Als Donald Trump niet wil, dan doen Europa en China het wel zonder hem: verantwoordelijkheid nemen. Dat werd de boodschap van de EU-China-top vrijdag in Brussel, nadat Trump de VS de avond ervoor had teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs.

Een „grote fout” van Trump, zei EU-president Donald Tusk na afloop van de top. „Wij gaan met elkaar verder, zonder de Verenigde Staten.”

Goedlachs en ontspannen verschenen Tusk, de Chinese premier Li Kegiang en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in de perszaal.

Nadat Li in het Chinees een verhaal hield, zorgde Juncker voor hilariteit. „Sorry, ik heb er niets van begrepen.” Junckers vertaaloortje haperde.

Waarop Li, schaterend: „Not made in China!”

Zowel qua sfeer als qua inhoud wilden de leiders de buitenwereld laten weten dat er ook een wereldorde bestaat zónder Trump. „Een stevige en stabiele verhouding tussen China en Europa is van belang, gezien de destabiliserende factoren in de wereld,” zei Li.

Verdragstekst ‘Parijs’

Eerder op de dag had eurocommissaris voor energie- en milieubeleid Miquel Caneta zich fel uitgelaten over Trumps beslissing. „Wij staan wel aan de goede kant van de geschiedenis,” zei Canete, terwijl hij de verdragtekst van het Parijs-klimaatakkoord demonstrafief in de lucht hield.

Maar Li en de EU-leiders onthielden zich van drama. „We gaan door met de implementatie van ‘Parijs’,” zei Juncker op koele toon, waarna de naam Trump niet meer viel.

Op de top stonden ook de aloude pijnpunten op de agenda, zoals het dumpen van goedkoop Chinees staal in Europa en de tegenwerking die Europese bedrijven op de Chinese markt ondervinden. „Daar zien wij graag verbetering,” zei Juncker. De leiders hadden er over gesproken, „we zijn dichter tot elkaar gekomen op die punten, maar we zijn er nog niet.”

De eensgezindheid van deze EU-China-top stond in schril contrast met de vorige editie, in 2016, toen er grote onenigheid was over de Chinese militaire assertiviteit in de Zuid-Chinese zee.

Noord-Korea

Nu stond de situatie in China’s buurland Noord-Korea op de agenda. Li sloot af met de belofte dat China zich zal ontfermen over „vrede en veiligheid op het Koreaanse schiereiland”.

Gastheer Tusk glunderde van opluchting. „Dit was de beste EU-China-top ooit. We strijden samen voor dat wat ons bindt.”

Waar Tusk niet op inging, was de reden dat er ook deze editie weer geen gezamenlijke slotverklaring kwam. Bij het erkennen van China als ‘markteconomie’ blijft de EU dwarsliggen, tot ergernis van China. Maar “verder is er op de hoofdzaken, zoals de klimaatafspraken, overeenstemming,” aldus de woordvoerder van Tusk.