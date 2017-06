Eric Gudde weg als algemeen directeur Feyenoord

Eric Gudde stopt als algemeen directeur van Feyenoord. Dat heeft de Rotterdamse club vrijdag bekendgemaakt. Gudde legt zijn taken per 30 november neer.

De 62-jarige Gudde laat in een verklaring weten het behalen van het kampioenschap als natuurlijk eindpunt te zien van zijn termijn:

“Het was een tijd van enorm genieten, maar voor mij ook een tijdsbestek om me af te vragen of ik na tien zware jaren nog voor een langere periode de tomeloze energie en drive heb die nodig zijn en die Feyenoord ook mag verwachten van haar algemeen directeur. Daar twijfelde ik over en als dat zo is dan is je vertrek aankondigen volgens mij het enig juiste om te doen.”

Gudde wordt samen met onder meer technisch directeur Martin van Geel gezien als een van de architecten van het eerste kampioenschap van Feyenoord in achttien jaar. Hij was sinds eind 2007 als algemeen directeur werkzaam bij de Rotterdammers.

In de tien seizoenen dat Gudde bij Feyenoord werkte, kreeg hij veel kritiek over zich heen van de supporters. Hij werd zelfs meerdere malen met de dood bedreigd. In 2011 bestormden honderden hooligans het Maasgebouw, waar de directie van de club huist, en eisten het vertrek van de algemeen directeur.

Financieel gezonde club

Onder leiding van de Schiedammer werd Feyenoord weer financieel gezond. De club werd in 2009 vanwege grote schulden door de KNVB in categorie 1 - de categorie met clubs die onder curatele van de voetbalbond staan - ingedeeld. Vier jaar na de aanstelling van Gudde promoveerde Feyenoord naar categorie 2. Op dit moment vertoeft de club in categorie 3.

Gudde zegt nog niet te weten wat hij in de toekomst gaat doen: “Ik ga in elk geval niet bij een andere Nederlandse voetbalclub werken”, zo liet hij wel weten.