Een kraakpand vol gratis spullen

Cadeau Wie binnenstapt bij Jozka van Vuure (78) kan kiezen met welke klink hij de deur opendoet. Op zijn voordeur zitten verschillende modellen – „zo worden onbewuste handelingen bewust” – in rood, blauw en groen. Die klinken heeft hij gekregen of gevonden. Nieuwe spullen koopt hij nooit. „Ik wil mijn eigen leven ontwerpen. Niets hebben dat door een ander is bedacht.” Doordat de buurt zijn levensstijl kent, staat er met regelmaat een vuilniszak voor de deur. Zijn rode bloemetjesbroek komt daar ook uit. Op zijn naaimachinevermaakt hij zonodig wat. „Mij dierbaar is de satijnen ochtendjas van een Oekraïense separatist. De kogelgaten heb ik met gouddraad dichtgemaakt.”

Paleis Dankzij een „gentleman’s agreement” met de gemeente woont Van Vuure altijd in kraakpanden. „Paleizen, bordelen, scholen en nu in een normaal huisje”, in Deventer. Achter een gipswand vond hij de „prachtige muur.” Met schilderijen dekt hij gaten in het plafond af.”

Divers Van Vuure noemt zichzelf diversionist vanwege zijn diverse werkzaamheden. Hij werkt als tangodocent, fiscalist, troubadour en theaterschrijver. Kostuums en instrumenten maakt hij zelf. Zoals de Nikkelen Nelis-trommel boven de schouw en de olifantenkop van papier maché. En zijn gouden bril „met diamantjes, achteruitkijkspiegel en halve glazen.” Dat laatste is handig als hij ’s winters iemand een zoen wil geven. „De glazen beslaan namelijk niet.” Boven zijn bed hangt een plastic borst, „een replica van de linkerborst van een bevriende barones. Als je er in knijpt, gaat het licht aan.”

Van IKEA? „Niks. Prostitutie van de binnenhuisarchitectuur.”

Meenemen bij brand? „Niets. Ik ben nergens aan gehecht.”