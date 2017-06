Een groene Kia Picanto stiefelt op de rechterbaan over een grauwe snelweg. Op het achterraam zitten afdrukken van vette kindervingers en verplaatsbare stickers ter vermaak. Plukjes zwarte rook ontsnappen aan de uitlaat op onregelmatige wijze. Zo’n auto ruikt vanbinnen naar verschroeide popcorn. Dat weet ik uit mijn jeugd. Voor de Kia rijdt een dikke vrachtwagen vol varkens. Die komen nog eens ergens. Nog één laatste rit langs vele tinten grijs, nog één keer langs Mazda’s met caravans rijden. Langs koeien, langs borden met reclame voor goedkope vliegvakanties, langs tankstations. Misschien nog een tijdje wachten in de brandende zon. Mensen doen daar een moord voor.

Het is 2017. We leven in wat ooit de toekomst was, waar we ideeën over hadden, maar wat nu gewoon nu blijkt. Niks niet geen Jetson-achtige praktijken, gewoon schouders ophalen, benzine tanken, varen over meren, langs rivieroevers, door grachten. Zeuren over horizonvervuiling door windmolens, frisdrank drinken, chips eten, alles overboord kieperen. Foto’s maken. Het is zo hopeloos ouderwets allemaal. Ja, reclameborden zijn digitaal, en op het tankstation word je aangesproken door een stem die uit het luchtledige op je neerdaalt, een scherm toont wat en hoeveel je tankt en welke snacks er in de aanbieding zijn vandaag. Binnen liggen bananen in plastic. Omdat hun schil niet genoeg is. Dat heet vooruitgang.

Ik begin eindelijk een oude zeur te worden. Ik heb daar veel tijd ingestoken. Maar ik moet bekennen dat ik ook weer eens gestopt ben met roken, en daar krijg je die essentiële stukjes zuur, haat en levensmoe gratis bij.

Toch kan ik nog positief zijn. Zag namelijk een huis te koop staan, direct aan het Markermeer. Een mooi huis met een steiger. Over twintig jaar heb je die hele steiger niet meer nodig. Kan je zo vanaf je dak je boot op. Oké, als het aan Fleur Agema ligt klim je tegen die tijd voorzien van mondkapje eerst piepend een dijk van een meter of tien hoog op. Maar wie weet of we er dan überhaupt nog zijn met zijn allen? Met een beetje mazzel niet.

Ook zo’n afweging, wat komt er eerder? Longkanker of het einde der tijden? Ik zie het alle twee liever niet gebeuren maar als het laatste nou eerder komt… De hele situatie van die Jetsons was vroeger overigens iets om naar uit te kijken, futuristisch, met vliegende auto’s. Maar heeft iemand ze ooit op de grond gezien? Ze vlogen maar wat van eiland op palen naar eiland op palen. Boven de wolken. Omdat de aarde vervuild was. Ik schreef over auto’s toch? Ja. Dat hele klimaatakkoord was natuurlijk al een beetje de poep uit een overhellende strontkar met blote handen terugduwen. Maar dat de man met het haar zich uit dit hele gebeuren dreigt terug te trekken betekent niet dat hij bij de kar weg is. Hij gaat erboven hangen met zijn broek op zijn enkels. Trumps Dump. Hij eet alleen gefrituurd voedsel, dus druk dan maar op de rode knop zou ik zeggen.

Mijn excuses, dit is warrig. Ik had nog iets willen zeggen over olie, geld, macht, terrorisme, en verplaatsbare stickers ter vermaak, maar omdat ik niet meer rook wil ik heel vaak plots dood dus ga ik nu even naar lichaamsdelen kijken die aan mij vastzitten en me afvragen wat alles betekent, wie mij is, en waarom de overburen in godsnaam sokken gebruiken om hun ramen op een kier te houden. Bij warm weer adviseer ik De ontdekking van de hemel, en bij koeler weer een duploblokje. Of twee. Waarom liggen er schoenen langs de snelweg?