Donorkinderen mogen DNA Karbaat verzamelen

Veertien donorkinderen en hun ouders mogen spullen van de overleden directeur van een voormalige spermabank laten onderzoeken op DNA-sporen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag bepaald. De donorkinderen vermoeden dat Jan Karbaat hun biologische vader is. De nabestaanden van de vruchtbaarheidsarts waren tegen een DNA-test. De donorkinderen en familie huilden bij de uitspraak. Na het vonnis klonk applaus.

De donorkinderen waren het kort geding begonnen omdat ze vinden dat ze op Karbaat lijken. Ook zou de arts tegen een van hen hebben gezegd dat hij haar vader zou kunnen zijn. Karbaat heeft dat in het openbaar altijd ontkend. De arts overleed in aanloop naar de zitting. Om zijn DNA veilig te stellen zijn gebruiksvoorwerpen van Karbaat in beslag genomen, zoals een tandenborstel.

DNA-test

De rechter heeft nu bepaald dat de spullen mogen worden onderzocht op DNA. Of de donorkinderen dat ook mogen vergelijken met hun eigen DNA, moet later blijken in een bodemprocedure. De rechter acht het “niet uitgesloten” dat het recht op afstammingsinformatie ook voor donorkinderen geldt.

Onlangs bleek dat Karbaat zo goed als zeker de vader is van in ieder geval 19 kinderen. Een wettig kind van de arts had zich na diens overlijden in april tot Fiom gewend, de stichting voor ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Die vond in de databank waar donorkinderen en anonieme donoren zich kunnen inschrijven een match tussen het DNA van de donorkinderen en het wettige kind van Karbaat.

Ook enkele van de eisers staan ingeschreven in de databank van Fiom. Maar omdat de bevindingen van de stichting na de zitting naar buiten kwamen, heeft de rechter die niet meegewogen.

Enkele van de 19 door Fiom gematchte kinderen zijn niet verwekt in de kliniek van Karbaat, maar mogelijk in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, waar de arts ook heeft gewerkt, zo meldde AD. Het Maasstad Ziekenhuis, waar het Zuiderziekenhuis in is opgegaan, begint een onderzoek naar de gangen van Karbaat.

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) heeft vrijdag anonieme zaaddonoren van voor 2004 opgeroepen zich bekend te maken. Ze zei dat mannen daarmee een “een ontzettend goede tweede daad” kunnen doen en dat onwetendheid over hun vader “ongelofelijk inhakt” op het leven van mensen. Tot 2004 gebeurde spermadonatie anoniem. De wet is veranderd, maar geldt niet met terugwerkende kracht.