‘Docenten hielpen met tentamenfraude op Rotterdams ROC’

Twee docenten en een teamleider van de opleiding logistiek van het Rotterdamse ROC Zadkine worden ervan verdacht leerlingen te hebben geholpen met tentamenfraude. Dat melden de NOS en RTV Rijnmond vrijdagmiddag op basis van eigen onderzoek. Het drietal is geschorst.

De docenten zouden de leerlingen hebben laten oefenen met opgaven en antwoorden die later terugkwamen op officiële tentamens. De praktijken begonnen twee jaar geleden. Zeker 41 leerlingen zouden hiervan hebben geprofiteerd. Zij volgen allen de tweejarige opleiding logistiek (mbo niveau 3).

Zestig tentamens ongeldig verklaard

Bij vijf verschillende tentamens werd gesjoemeld. Tot nu toe zijn zestig toetsen ongeldig verklaard. De fraude werd door drie docenten bij de vertrouwenspersoon van het ROC gemeld, die hierna de leiding informeerde. De fraude werd onderzocht door een extern bureau.

Er is nog geen besluit genomen over wat voor maatregelen genomen worden tegen de frauderende docenten en teamleider.

Volgende sjoemelzaak

Inmiddels is het ROC alweer bezig met de volgende mogelijke fraudezaak. Luc Verburgh, voorzitter van het college van bestuur, kreeg op hetzelfde moment dat de tentamenfraude gemeld werd berichten binnen over gesjoemel met afwezigheidscijfers. Soms meldden leraren een hele klas present, terwijl de helft van de leerlingen er niet was. Vermoed wordt dat docenten leerlingen aanwezig wilden melden zodat zij niet hun studiebeurs zouden verliezen.

Leefbaar Rotterdam heeft inmiddels opgeroepen tot een breed onderzoek naar verzuimfraude. SP-Kamerlid Peter Kwint gaat dinsdag Kamervragen stellen over de geconstateerde praktijken: