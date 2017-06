Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Hoe bouwt Aleppo zichzelf weer op? Hoe is het nu met een van de oudste steden ter wereld? Een verslaggever en fotograaf van The New York Times bezochten Aleppo. Ze troffen er grote verwoestingen, pessimisme en verwijten, maar ook veerkracht en de vastberadenheid om de stad te herbouwen. Tip van beeldredacteur Arjan de Jongh. Lees hier: Aleppo After the Fall

Brazilië hoeft de Amazone niet zo nodig te beschermen Waarom verliest de Braziliaanse overheid opzettelijk de strijd tegen ontbossing van de Amazone? Om ruimte te maken voor bedrijven. De politieke krachten daarachter houden verband met onder meer corruptie en geweld, las redacteur Floor Boon in een stuk van Guardian-correspondent Jonathan Watts. Lees hier: Wild Amazon faces destruction as Brazil’s farmers and loggers target national park

Libiërs betalen grof geld voor een lofzang op hun stad of stam

In een chique nachtclub in Tunis betalen Libische expats en vluchtelingen rondlopende zangers om lof te zingen over hun thuisstad, stam of favoriete politicus. Een hulpje met een emmer vangt de bankbiljetten op. Cool verhaal van Zenith, vindt Turkije-correspondent Toon Beemsterboer. Lees hier: Singing for Libya – in the Cabaret

Kim Il-sung was een held Fijn tegendraads verhaal over Noord-Korea in de London Review of Books, vindt buitenlandredacteur Jacco Hupkens. Kim Il-sung kun je best zien als heldhaftige vrijheidsstrijder, die het opnam tegen wrede Zuid-Koreanen en Amerikanen, betoogt historicus Bruce Cumings. Lees hier: A Murderous History of Korea

Trump krijgt stiekem heel veel voor elkaar Foto Reuters Laat je niet afleiden door schandaaltjes over ‘#covfefe’ of handen schudden met Macron, leest beeldredacteur Arjan de Jongh bij The Huffington Post. De regering-Trump voert in een razend tempo hervormingen door, die samen een schrikbeeld voor progressieve Amerikanen vormen. Lees hier: While You Obsessed Over Trump’s Scandals, He’s Fundamentally Changed The Country