Deze acteur speelt al 60 jaar dezelfde rol

Toen acteur Roger Defossez voor het eerst de rol speelde, in 1957, moest hij zijn bakkebaarden nog verven. Nu, 6.000 optredens verder, heeft hij eindelijk dezelfde leeftijd (85 jaar) als het personage dat hij speelt: Mr. Smith in het stuk The Bald Soprano.

Elke avond, behalve zondagen, staat hij in een klein theater in Parijs. Naar eigen zeggen heeft Defossez met deze prestatie een record gevestigd. The Bald Soprano is de langstlopende voorstelling die in hetzelfde theater te zien is. Ter vergelijking: de Soldaat van Oranje, de langstlopende musical van Nederland, ging op 30 oktober 2010 in première.

Al zestig jaar. En Defossez doet het nog steeds met veel plezier. Videokanaal Great Big Story zocht hem op.