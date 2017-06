Pinkpop-directeur: ‘De veiligheid hadden we al opgeschaald’

Bieber Fever, de hysterie rond meisjesidool Justin Bieber? Pinkpop-directeur Jan Smeets merkt er niet zo veel van als hij Facebook en Twitter mag geloven. „Volgens mij komen er meer mensen voor dj Martin Garrix of Kensington. Die laatste band is al een paar jaar favoriet in onze tippoule.” Jan Smeets (72) zelf was als rockliefhebber in eerste instantie ook niet zo gecharmeerd van het idee dat de Canadese superster naar Pinkpop zou komen.

61.000 mensen komen zaterdag naar de eerste dag van het popfestival op de voormalige renbaan in het Zuid-Limburgse Landgraaf. Daarvan is een groot deel jong en voor het eerst op het festival, aangetrokken door de hitgevoelige line-up met sterartiesten als Bieber, Garrix, rockband Kensington en rapper Ronnie Flex. Pinkpop onderstreept met deze acts zijn rol als vrolijk en breed ingestoken popfeest voor internationale acts die nu op tournee zijn, aangevuld met top-40 lievelingen.

De zondag en de maandag, met punkrocktrio Green Day, rockers System of a Down, Live en de Kings of Leon als afsluiters van archetypische Pinkpop-rockdagen, zijn nog niet uitverkocht.

Lees ook dit interview met de band Live: ‘Het Pinkpop-publiek geeft energie terug’

Pinkpop 2016.



Foto Andreas Terlaak



Opgeschaald

Volgens Jan Smeets zijn er na de aanslag in Manchester weinig telefoontjes van ongeruste ouders bij Buro Pinkpop binnengekomen. De aandacht van Pinkpop voor veiligheid was sinds eerdere aanslagen al vergroot. „De veiligheidsmaatregelen zijn opgeschaald”, zegt Smeets. „Zoals een drones-verbod en een verbod op luchtballonnen en vliegtuigjes boven het terrein. Er zijn ook speurhonden aanwezig en betonblokken gelegd. Allemaal afremmende maatregelen. Maar we zorgen wel dat we bereikbaar blijven en in noodgevallen snel naar een ziekenhuis kunnen. Al is er een noodhospitaal met dokters op terrein.”

Lees ook hoe megaconcertzaal Ziggo Dome de veiligheid regelt: Vierentwintig uur backstage in de Ziggo Dome

Het publiek van Pinkpop vernieuwt zich elk jaar voor de helft, aldus de organisator. De meeste mensen die naar het festival gaan komen uit het zuiden, weet Pinkpop. Die aanrijdroutes krijgen extra plaatsen om bezoekers af te zetten en op te halen: kiss & ride parkeerplaatsen.

En dan is er een maximale inzet van veiligheidsmedewerkers voor de bewaking van het terrein en de controle en van bezoekers. Tassen moeten open. Drank, eten en drugs mogen niet mee naar binnen. En ook lachgas, waterpijpen en glowsticks zijn verboden. In de huisregels staat dat provocerende of gezichtbedekkende kleding verboden is.

Niet om er trots op te zijn, zegt Smeets, maar het budget voor veiligheidsmaatregelen het bedrag van een miljoen euro ruim overschreden.

Specifieke beveiligingswensen van artiesten kent Smeets niet. Omdat velen al maanden toeren, zoals Justin Bieber met zijn mondiale Purpose tournee, is het eisenpakket standaard. „Er is een fake-lijst in omloop met groteske wensen van Bieber”, zegt Smeets. „Zijn werkelijke eisenlijst is een stuk beperkter dan die van de Stones en Paul McCartney bij vorige edities. Ach, acht soorten kauwgom, daar liggen we echt niet wakker van hoor. Het belangrijkste is dat deze shows met in dit geval extra veel vuurwerk en een lange catwalk goed kunnen draaien.”

Lees ook onze vooruitblik op het programma: Pretpunk & hitmakers op komend Pinkpop



Bliksemafleiders

Dan het weer. Altijd een punt van aandacht voor een openluchtfestival zoals Pinkpop. Zeker toen tijdens de laatste festivalavond bij het concert van Arcade Fire in 2013 de situatie penibel werd door een snel opgestoken storm. De daarna opgezette Pinkpop Control Room, uitkomst van evaluatie van de crisissituatie rond het noodweer, is een samenwerking van openbare diensten en de festivalorganisatie. „We zagen in 2013 de communicatie op het terrein falen. Nu staan er zeven masten. En er zijn 45 bliksemafleiders.” De verwachting voor morgen (regen) wisselt elke uur. Smeets blijft het zeggen: „Breng een poncho mee.”