Criminelen gebruiken steeds vaker zwaardere wapens

Zware, vaak automatische, vuurwapens worden niet langer alleen gebruikt voor liquidaties of door de georganiseerde criminaliteit. De afgelopen jaren werd zwaar wapentuig ook ingezet bij onder meer overvallen en plofkraken. Er zijn meer zware wapens in omloop en die worden vaker gebruikt, is een van de conclusies uit het Nationaal Dreigingsbeeld van de politie.

Het rapport inventariseert de gevaren op het gebied van de georganiseerde criminaliteit in Nederland van de afgelopen vier jaar. In het rapport zijn 34 vormen van georganiseerde criminaliteit onderzocht en van een dreigingsinschatting voorzien. De illegale handel in vuurwapens is een van die dreigingen.

Als redenen voor de stijging van het zware wapengebruik wordt onder meer aangevoerd dat er onder criminelen een wapenwedloop ontstaat omdat de concurrentie groter wordt. Binnen de georganiseerde criminaliteit is ook de beveiliging opgevoerd. Beroepscriminelen dragen kogelwerende kleding en rijden in gepantserde wagens.

Omdat er meer geïnvesteerd wordt in de beveiliging, vergroten criminelen ook hun slagkracht door zwaarder wapentuig te hanteren. Daarom is voor een succesvolle liquidatie meer vuurkracht nodig, aldus het rapport. Criminelen gebruiken ze ook om omstanders of de politie op afstand te houden.

Nieuw beleid Wapenhandel krijgt weer prioriteit In reactie op het toenemende geweld krijgt wapenhandel binnen de politie sinds vorig jaar weer meer aandacht. Daarbij gaat het niet alleen om het van de straat halen van wapens, zei de Rotterdamse recherchechef Arjan de Zwart eerder tegen NRC. „We investeren ook in het vergaren van informatie over wapenstromen. We zien wapenhandelaren als essentiële dienstverleners voor de georganiseerde misdaad. Het is belangrijk om hen aan te pakken.” In Amsterdam loopt al langer een soortgelijk project. Ondanks deze inspanningen is het aantal zware wapens in omloop gestegen.

Dat zware wapentuig wordt lang niet alleen meer bij liquidaties ingezet. Afgelopen jaren werden zware wapens ook gebruikt bij onder meer een plofkraak, een overval op een juwelier, de beschieting van een coffeeshop en afperspogingen, aldus de politie.

Het afgelopen jaar zijn er 3500 incidenten met vuurwapens geregistreerd, meldt de politie aan het AD. Dat is een daling van 400 ten opzichte van 2015. In Rotterdam en Utrecht steeg juist het aantal vuurwapenincidenten.

Door de toename neemt het risico voor burgers en politiemensen toe, is een van de conclusies uit het NDB.

Handel in wapens op darkweb

Veel handel in vuurwapens vindt plaats op het darkweb, een onderdeel van internet dat niet rechtstreeks vindbaar is en waar veel handel in wapens, drugs en kinderporno plaatsvindt.

Politieonderzoek naar de illegale handel in vuurwapens laat zien dat veel wapens vanuit Slowakije en andere Balkanlanden ons land bereiken en dat criminelen zich steeds vaker bedienen van zwaardere vuurwapens. Het is de verwachting dat de vraag naar deze zware wapens de komende jaren toeneemt. Een rapport van onderzoeksinstituut Transcrime noemt Nederland als een van de belangrijkste doellanden van illegale vuurwapens.

Dit voorjaar ging het Europees Parlement akkoord met nieuwe richtlijnen, maar nog altijd mogen wapens in veel landen gewoon worden verkocht.