Na 50 jaar weer met bruidssluier op de foto

Logistiek manager Annie Antonissen-Broekhoven (73, links) kreeg op 17 juni 1967 door zus Lia (68, kapster) een bruidssluier opgespeld in de kapsalon in hun ouderlijk huis in Oosteind.

„Lia was gespannen. Normaal deden wij ons eigen haar zelf. En in haar ogen was ik als oudere zus toch dé kapster. Het vastspelden van de sluier was een precies werkje. Zelf was ik liever in een broekpak getrouwd, maar dat kon niet. Eerder had ik traditionele bruidjes uit het dorp gekapt. Zelf met een sluier trouwen was gewoon reclame.

Lia en ik waren de jongsten van vijf. Ik was een vrijgevochten kind. Als tiener zat ik op kostschool Koningshof in Veldhoven bij de nonnen. Dat boterde niet. Na één jaar pakte ik mijn koffers en belde naar ons moeder: als gij mij niet komt halen, dan kom ik te voet.

Daarna ging ik naar de kappersacademie in Rotterdam. Knippen deed ik als kind al, frunniken aan poppenhaar, oefenen op Lia. Ons moeder was thuis de CEO. Na mijn slagen regelde zij klanten. Ons vader, werkend bij de melkfabriek, moest zijn kantoor thuis tot kapsalon verbouwen. Lia ging ook knippen. Moeder deed de boekhouding en gaf ons zakgeld, ook nog na mijn trouwen. Ik bleef kapster, maar uiteindelijk ging ik mijn man Hans helpen met zijn bandenbedrijf.

Lia trouwde in 1971, verhuisde naar Dongen en begon voor zichzelf: eerst aan huis, maar vanaf 1974 met haar eigen kapsalon. Ons moeder vond dat maar matig. Net als Lia knip ik nog steeds: elke vrijdag één vaste klant, zij is inmiddels 83 jaar. Het blijft bijzonder: krullen zetten is toch een beetje toveren. Ik knip ook mijn kleinzoon en natuurlijk Hans. Binnenkort vieren wij ons vijftigjarige huwelijksfeest.”