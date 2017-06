Welke opties heeft Trump met het klimaatakkoord van Parijs?

Vanavond om negen uur Nederlandse tijd is het eindelijk zo ver. Dan laat de Amerikaanse president Donald Trump weten of hij de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs haalt, zoals hij zijn kiezers herhaaldelijk heeft beloofd, of dat hij toch gehoor geeft aan de wereldwijde oproep om dat vooral niet te doen.

Amerikaanse media voorspellen al dagen op basis van anonieme bronnen, dat Trump er uit zal stappen. De president is sinds enkele maanden bezig met de ontmanteling van de maatregelen die zijn voorganger, president Obama, heeft genomen om te voldoen aan de verplichtingen die de VS in de strijd tegen klimaatverandering op zich heeft genomen. ‘Parijs’ kan volgens Scott Pruitt, de door Trump aangestelde chef van het milieuagentschap EPA en groot tegenstander van elk klimaatbeleid, een hindernis vormen om die ontmanteling te voltooien.

Net als Pruitt vindt Trump, die ooit zei dat klimaatverandering door de Chinezen is bedacht om de Amerikaanse economie te verzwakken, het akkoord van Parijs slecht voor de VS. Ook Trumps topstrateeg Steve Bannon wil dat de president het klimaatakkoord in de prullenbak gooit.

Toch aarzelt Trump. Tegen The New York Times zei hij kort na zijn beëdiging dat er misschien toch een kern van waarheid zit in de klimaatwetenschap. Zijn dochter Ivanka en haar man Jared Kushner, naar wie Trump over het algemeen goed luistert, hebben de afgelopen maanden geprobeerd hem ervan te overtuigen het klimaatakkoord niet te verwerpen. Ook minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson adviseerde Trump dat niet te doen. Volgens Tillerson, voormalig bestuursvoorzitter van de Amerikaanse oliegigant ExxonMobil, is het slecht voor de Amerikaanse positie in de internationale diplomatie. Trumps belangrijkste economische adviseur, Gary Cohn, is eveneens voor mee blijven doen aan Parijs.

Wat zijn Trumps opties?

Hij kan vasthouden aan het klimaatakkoord, maar zonder te houden aan de bijbehorende verplichtingen. Dat is in strijd met de geest van het akkoord, want hoewel de maatregelen van de 195 deelnemende landen ‘vrijwillig’ zijn en als aparte bijlagen bij het akkoord worden gevoegd, zijn ze niet vrijblijvend. En volgens het akkoord mogen landen hun doelstellingen aanpassen, maar alleen om ze te versterken en niet om ze af te zwakken.

Toch kunnen andere landen weinig doen als de VS hun beloftes niet nakomen. Want sanctiemogelijkheden ontbreken.

Om eruit te stappen heeft Trump drie mogelijkheden: