Waar zijn de botten van de befaamde voetballer Garrincha?

Tijdens zijn leven werd de zeer geliefde Braziliaanse topvoetballer Manuel Francisco dos Santos, meer bekend als ‘Garrincha’ (vogeltje), op handen gedragen. Garrincha kwam vijftig keer uit voor Brazilië en werd twee keer wereldkampioen met de nationale selectie, in 1958 en 1962. Befaamd waren zijn onnavolgbare dribbels, waarmee hij het zo karakteristieke mooie Braziliaanse voetbal op de kaart zette. En dat terwijl hij als gevolg van kinderverlamming en ondervoeding eigenlijk kreupel was: hij had een krom rechterbeen en een linkerbeen dat zes centimeter korter was.

Maar nu, 34 jaar na zijn overlijden en grootse begrafenis, weet tragisch genoeg niemand meer waar het lichaam van deze legendarische voetbalheld is. Op de begraafplaats Raiz da Serra, in zijn geboortedorp Magé, zestig kilometer buiten Rio de Janeiro, liggen zijn resten volgens zijn familie niet in het graf waar hij werd begraven.

Een groot raadsel

Waar zijn overblijfselen wel zijn is een groot raadsel. Garrincha’s dochter Rosangela Santos is radeloos. „Mijn vader verdient dit niet, het is verschrikkelijk dat we niet weten waar hij ligt.” Garrincha’s botten zijn zoekgeraakt toen tien jaar geleden een ander familielid overleed en werd begraven in Garrincha’s graf. De overblijfselen van Garrincha zouden toen worden opgegraven en in een speciale niche geplaatst worden, zo was de afspraak. Maar of dit überhaupt ooit is gebeurd is nu onduidelijk, want zijn familieleden hebben hier nooit documenten of een bevestiging van gekregen. In de Braziliaanse media licht een neef dit toe. „Ik ben zelf niet bij deze geplande herbegrafenis geweest en heb ook nooit bewijzen of papieren gezien dat het is gebeurd.”

De directie van de begraafplaats geeft toe dat ze Garrincha’s botten ‘kwijt’ zijn. „We hebben in onze administratie geen enkel document kunnen vinden uit die periode waaruit blijkt dat hij werkelijk is opgegraven en naar een nieuwe locatie is verplaatst. We weten niet waar zijn overblijfselen zijn.”

Beelden van de dribbels van Garrincha:



Twee locaties op de begraafplaats

Opmerkelijk is dat er twee locaties op de begraafplaats voorkomen met de naam ‘Garrincha’: één is het graf waar hij in eerste instantie werd begraven in 1983, en dan is er nog een graf dat in 1985 is gebouwd met zijn naam. Om over alle onduidelijkheden nu helderheid te krijgen heeft de burgemeester van Garrincha’s geboortedorp aanboden om beide graven open te maken en een dna-test te laten doen op de overblijfselen om zo te achterhalen of het om Garrincha gaat en waar hij nu precies ligt. Bovendien heeft de burgemeester aangekondigd om een mausoleum voor Garrincha te laten bouwen, maar dan moeten wel eerst zijn botten boven water komen.

De zoektocht naar zijn overblijfselen staan in schril contrast met de grootse begrafenis die Garrincha kreeg toen hij in 1983 op 49-jarige leeftijd aan de gevolgen van een jarenlange zware alcohol verslaving overleed. Hij lag opgebaard in voetbaltempel Maracanã, dat volgestroomd was met mensen die afscheid van hem wilden nemen. Tijdens de tocht naar de begraafplaats stonden tienduizenden huilende Brazilianen langs de weg in de hoop een glimp van de kist te kunnen op vangen.

Nog steeds wekt de naam Garrincha ontzag op in Brazilië, en is er een aanhoudende discussie: wie was nu eigenlijk een betere voetballer Pelé of Garrincha? „Het kan niet zo zijn dat we deze held geen waardig graf kunnen geven. We zullen zorgen dat Garrincha’s botten boven water komen zodat hij de plek krijgt die hij verdient”, beloofde de burgemeester van Magé.