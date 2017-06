Schoten en explosies bij aanval op resort Manilla

Een gewapende man heeft vrijdag (lokale tijd) een toeristenresort in het Filippijnse Manilla aangevallen. Volgens persbureau AP schoot hij daarbij in het rond in een casino en hotel. Ook waren er explosies te horen. In tegenstelling tot eerdere berichten is nog niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist, maar het is niet zeker of er ook sprake is van een terreurdaad.

Volgens de Filippijnse politie is de situatie inmiddels onder controle, maar komt er nog wel rook af van de tweede verdieping van het hotel. Het toeristenverblijf genaamd Resorts World Manila ligt vlakbij het vliegveld van de hoofdstad. De schietpartij en explosies begonnen daar 01.15 uur lokale tijd.

WATCH: Amateur video shows aftermath at Manila resort following reports of explosions and gunfire https://t.co/DvMJx6Oa77 pic.twitter.com/UeKNoos53f — Reuters Top News (@Reuters) June 1, 2017

Het is nog niet bekend wat er exact is gebeurd in het resort. De Filippijnse politie zegt vooralsnog geen aanwijzingen te hebben dat het om een terreuraanslag gaat. Het zou mogelijk ook een overval kunnen zijn.

De aanval is hoogstwaarschijnlijk is hoogstwaarschijnlijk een vergeldingsactie. Aan IS-gelieerde militanten vechten al sinds 23 mei in het zuiden van het land met het Filippijnse leger. De stad Marawi is daarbij volledig omsingeld. Meer dan honderd mensen kwamen daar de afgelopen dagen bij gevechten om het leven.