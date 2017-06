Uber nog verlieslijdend, topman vertrekt

De financiële topman van Uber, Gautam Gupta kondigde donderdag zijn vertrek aan. Het zou niks te maken hebben met de kwartaalcijfers die dezelfde dag werden gepubliceerd, aldus het verlieslijdende taxi- en innovatiebedrijf tegen persbureau AP. Uber verloor de afgelopen drie maanden 708 miljoen dollar, iets minder dan in het vierde kwartaal van 2016 (991 miljoen dollar).

Het bedrijf zou al enige tijd denken over een beursgang. Ze zouden op zoek zijn naar een chief financial officer (CFO) die ervaring heeft met de beurs, schrijft The Washington post.

Gupta (37) werkte vier jaar voor het bedrijf als hoofd van de financiële afdeling. Nadat topman Brent Callinicos in 2015 opstapte werd Gupta de officieuze nieuwe CFO, maar hij kreeg nooit officieel een promotie. Gupta vertrekt bij Uber om de dagelijkse leiding te voeren voor een nieuwe startup.

Het lijdt nog steeds verlies, maar het wordt minder

In het eerste kwartaal van 2017 zag Uber een omzet van 3,4 miljard dollar (3 miljard euro). Momenteel bezit het bedrijf nog financiële reserves ter waarde van 7,2 miljard dollar, ongeveer de helft van de oorspronkelijke investeringen. De private organisatie gaf het afgelopen jaar iets meer inzicht in de financiën, waaronder de aanhoudende rode cijfers.

Uber draaide nog op geen enkel moment winst, maar de verliezen - vorig jaar nog één miljard in een half jaar - beginnen langzaam af te nemen. Aan de financiële kant, tenminste: het bedrijf verloor de afgelopen maanden meerdere topmannen vanwege aanhoudende schandalen omtrent seksisme en exploitatie van werknemers.

Ook kampt het sinds 2015 met problemen rond de dienst Uberpop, waarmee iedereen met zijn eigen auto vervoer kan aanbieden. Die werd in onder andere Nederland en Spanje verboden. Een video die begin dit jaar lekte waarin oprichter Travis Kalanick en een Uber-chauffeur een aanvaring hadden hielp ook niet aan de PR problemen rond het bedrijf.

Begin mei adviseerde de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie dat Uber gedwongen moet worden zich gewoon aan regels voor de taxibranche te houden. Uber beriep zich er altijd op om voornamelijk een technologiebedrijf te zijn.