Transferverbod Atlético blijft in stand

Atlético Madrid mag komende zomer definitief geen nieuwe spelers kopen. Het transferverbod dat de club door de wereldwijde voetbalbond FIFA werd opgelegd blijft na een hoger beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) in het Zwitserse Lausanne in stand.

De FIFA legde Atlético iets meer dan een jaar geleden een transferverbod op voor het overtreden van regels bij het aantrekken van minderjarige spelers. Ook stadsgenoot Reál Madrid kreeg destijds om dezelfde reden een transferverbod opgelegd. Omdat die Madrileens club in december strafverlichting kreeg mag deze komende zomer alweer spelers kopen.

Door de uitspraak van het CAS mag Atlético pas weer volgend jaar januari de transfermarkt op. Wel verminderde het CAS de boete die Atlético eveneens kreeg opgelegd: van circa 825.000 euro naar ongeveer 505.000 euro.

Atlético is het oneens met de beslissing, zo laat de club in een verklaring op haar website weten. “Deze straf is oneerlijk en het brengt onze club onherstelbare schade toe”, schrijft de club, daarbij verwijzend naar de strafvermindering die Real Madrid wél werd toegekend.