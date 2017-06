De Thuiskok: Broccolikroketjes

Een van de belangrijkste redenen waarom ik graag met pindakaas kook, is dat het zo goed combineert met groenten. Met een beetje komkommer en sambal op brood, heerlijk. Gado gado met een pittige pindasaus, geweldig. Hetzelfde zal vast gelden voor deze kroketjes, die niet zullen misstaan op een borrel.

Snijd de broccoli in roosjes, verwijder de harde buitenkant van de steel en snijd de steel in blokjes. Stoom de broccoli in een stoommandje boven een pan met kokend water in ongeveer 6 minuten beetgaar. Koken kan ook, maar niet langer dan een minuut of 4. Anders wordt de broccoli papperig en kun je er geen kroketjes van maken. Laat de broccoli goed uitlekken en doe de stukjes dan in een kom. Prak met een vork tot een zeer grove puree. Roer er dan de lente-uitjes, knoflook, rode peper, pindakaas het ei en zout doorheen. Meng goed door elkaar en zet het broccolimengsel in de koelkast, zodat het wat kan opstijven.

Maak ondertussen de chili-gemberdip door alle ingrediënten goed met elkaar te mengen. Verhit de olie in een diepe koekenpan. Vorm kleine kroketjes van het koude mengsel en bak de broccolikroketjes in 5 tot 7 minuten rondom goudbruin.