Techbedrijven sneller in aanpak haatzaaien

Sociale media hebben hun inspanningen om haat tegen te gaan flink opgeschroefd. De snelheid waarmee platforms als Facebook, Twitter en YouTube haatdragende boodschappen verwijderen is hoger geworden. En ook het aantal berichten dat ze verwijderen is het afgelopen half jaar sterk toegenomen, zo blijkt uit een evaluatie van de Europese Unie die donderdag werd gepubliceerd.

Precies een jaar geleden ondertekenden de bedrijven een gedragscode met de Europese Commissie, waarin ze beloofden om racistische of xenofobe berichten binnen 24 uur van hun websites te verwijderen. De gedragscode schepte geen wettelijke verplichtingen, maar moest de verspreiding van de haatzaaiende berichten wel terugdringen. In december uitte Eurocommissaris Vera Jourová echter felle kritiek op de bedrijven, omdat ze de gedragscode onvoldoende zouden naleven.

In reactie kondigden de bedrijven een nieuw plan van aanpak aan, waarbij ze door samenwerken extremistisch materiaal sneller verwijderd proberen te krijgen.

Sinds december lijkt het beleid inderdaad opgevoerd. Gemiddeld werden haatzaaiende berichten door Facebook, YouTube, Twitter en Microsoft nu in 59,2 procent van de gevallen verwijderd na melding, tegen 28,2 procent in december.

Sneller, maar nog altijd te langzaam

Ook de snelheid bij het beoordelen is verbeterd. Facebook boekte de beste resultaten: het platform beoordeelde haatdragende inhoud in 58 procent van de gevallen binnen 24 uur, tegen 50 procent in december. Ook Twitter verbeterde de resultaten en ging van 23,5 procent in december naar 39 procent. Alleen YouTube ging flink achteruit: waar het videoplatform in december nog 60,8 procent van de meldingen binnen 24 uur beoordeelde, ligt dat percentage nu op 42,6 procent.

Eurocommissaris Jourová noemde de resultaten “veelbelovend” en het bewijs dat zelfregulering door de platforms kan werken. Tegelijk riep ze de bedrijven op hun inspanningen nog verder op te voeren. De afspraak is dat bedrijven meer dan de helft van de meldingen binnen 24 uur beoordelen. Het gemiddelde van alle bedrijven ligt wat dat betreft inmiddels weliswaar op 51 procent, maar dat percentage wordt omhooggehaald door Facebook. Jourová benadrukte dat álle bedrijven ernaar moeten streven meer dan de helft van de meldingen binnen 24 uur te beoordelen.