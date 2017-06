Oud-baas Rochdale moet staat 2 miljoen betalen

Hubert Möllenkamp, oud-directeur van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, moet ruim 2 miljoen euro terugbetalen aan de staat. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald.

In maart werd Möllenkamp al in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar en drie maanden cel voor onder meer witwassen, meineed, omkoping en het ontvangen van steekpenningen. De straf viel hoger uit dan de tweeënhalf jaar cel die de rechtbank hem eind 2015 had opgelegd én was hoger dan de drie jaar cel die het OM in hoger beroep had geëist. Zijn advocaat kondigde na de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam aan in cassatie te gaan.

Vordering OM

Het Openbaar Ministerie vorderde na de inhoudelijke behandeling van de zaak nog eens ruim 2 miljoen euro van Möllenkamp, omdat hij zich volgens het OM schuldig heeft gemaakt aan zelfverrijking: hij besteedde onder meer 700.000 euro aan de koop en inrichting van een dubbelappartement. Volgens Möllenkamp kocht hij het appartement samen met een zakenpartner als belegging, maar het gerechtshof noemde die verklaring eerder ongeloofwaardig.

De advocaten van Möllenkamp eisten dat het OM de claim liet vallen vanwege diens persoonlijk faillissement in 2012. Volgens het OM mag dit faillissement echter “een ontneming niet in de weg te staan”. De rechtbank in Amsterdam was het eens met die lezing:

“Omdat het faillissement van de man nog niet is afgerond, is onduidelijk of hij na afwikkeling inderdaad geen draagkracht meer zal hebben. Daarnaast staat niet vast dat hij die draagkracht in de toekomst niet zou kunnen verwerven: ondanks zijn gevorderde leeftijd is het mogelijk dat de man opnieuw vermogen genereert.”

De ex-vrouw van Möllenkamp moet 300.000 euro betalen voor valsheid in geschrifte. Het OM had om bijna 430.000 euro gevraagd. De vrouw werd al in 2015 door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf.

Daarnaast moet een voormalige zakenpartner van Möllenkamp 2,5 miljoen aan de staat betalen voor de verkoop van onroerend goed waarvoor steekpenningen zijn betaald. Het OM had in deze zaak om 5 miljoen euro gevraagd. De man werd eerder al veroordeeld tot twee maanden cel en een taakstraf voor het omkopen van Möllenkamp.

‘Maserati-man’

Het luxe leven dat Möllenkamp leidde met het geld leverde hem de bijnaam ‘Maserati-man’ op. Hij werd de belichaming van de financiële blunders en fraude bij veel woningcorporaties.