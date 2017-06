Duitse ministerie: ook sjoemelsoftware in diesels van Audi

Ook in auto’s van het Duitse Audi is software aangetroffen waarmee emissietesten kunnen worden gemanipuleerd. Volgens de Duitse Verkeersminister Alexander Dobrindt gaat het om 24.000 wagens van de types A6 en A7 met V6- en V8-dieselmotoren die geproduceerd zijn tussen 2009 en 2013. Hij heeft het bedrijf opgeroepen de Audi’s terug te nemen, zo meldt persbureau AP. De ontdekking is een volgende klap voor moederbedrijf Volkswagen dat de afgelopen tijd al verschillende miljardenschikkingen trof in verband met het dieselschandaal.

In maart van dit jaar deed de Duitse justitie in München invallen bij verschillende fabrieken en kantoren van Audi. Vermoed werd dat de wagenbouwer meer te maken had met het sjoemelschandaal bij Volkswagen dan tot dan toe werd aangenomen.

Volgens Dobrindt is de software die is aangetroffen in de Audi’s in staat om te herkennen wanneer een auto getest wordt op de rollenbank. Op het moment dat dat gebeurt, wordt een zuiveringsmechanisme ingeschakeld voor de uitlaatgassen. Daardoor lijkt het alsof de wagens minder uitstoten dan ze in werkelijkheid doen.

Eind vorig jaar meldden Duitse media dat een andere Amerikaanse milieuwaakhond, de CABR, had ontdekt dat ook verschillende benzinewagens van Audi voorzien zijn van een zogeheten defeat device waarmee uitstootdata kunnen worden gemanipuleerd. Het ging toen om de wagens van de types A6, A8 en Q5.

Dieselgate bij Volkswagen

Het gesjoemel met de emissiegegevens van dieselwagens bij moederbedrijf Volkswagen kwam in september 2015 aan het licht na onderzoek door de Amerikaanse milieuwaakhond EPA. De top van het Duitse concern gaf het bedrog toe en topman Martin Winterkorn stapte op. Hij werd vervolgens opgevolgd door voormalig Audi-baas Matthias Muller. Bij de inval afgelopen maart werd ook zijn kantoor doorzocht.

Volkswagen heeft in de Verenigde Staten inmiddels voor zo’n 25 miljard dollar (23 miljard euro) aan schikkingen getroffen met milieutoezichthouders, eigenaren, dealers en staten. Aan de bezitters van 500.000 wagens is de mogelijkheid geboden om de auto’s terug te kopen en daarnaast een schadevergoeding te betalen. Ook kunnen ze sjoemelsoftware uit de Volkswagens laten verwijderen.

Ondertussen kan Volkswagen het dieselgate-hoofdstuk nog altijd niet afsluiten. Zo onderzoekt de Duitse Justitie wanneer de top van het concern op de hoogte was van het schandaal. Mocht dat eerder zijn geweest dan wanneer het bedrijf zelf met informatie naar buiten is gekomen, dan kan dat duiden op marktmanipulatie. De koers van Volkswagen stortte na bekend worden van het nieuws in en is nog altijd niet terug op het niveau van voor september 2015.