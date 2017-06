Busongeluk Nederlandse scholieren in Frankrijk

Een bus met 45 Nederlandse scholieren is vroeg op donderdagochtend op de weg tussen Duinkerken en Calais op een vrachtwagen gebotst. Daarbij is de chauffeur zwaargewond geraakt. Zestien scholieren en twee begeleiders raakten lichtgewond. Dat melden persbureau ANP en de Franse media. De bus was onderweg naar Londen.

De buschauffeur en twee andere inzittenden waarvan de identiteit onbekend is zijn naar een ziekenhuis in de noordelijke stad Lille gebracht, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee onbekende inzittenden zouden geen bijzonder zware verwondingen hebben.

De scholieren uit het Noord-Brabantse Geldrop zijn opgevangen door een plaatselijke school. Volgens het Eindhovens Dagblad is de verwonde buschauffeur nog aanspreekbaar. Hij heeft botbreuken opgelopen.

De chauffeur van de vrachtwagen zou in slaap zijn gevallen, waardoor het voertuig plotseling afremde. De bus, die er achter reed, minderde niet op tijd zelf snelheid en klapte tegen de vrachtwagen aan. Op foto’s is te zien hoe de voorkant van de bus volledig is weggevaagd, de rest van het voertuig lijkt intact.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt de situatie in de gaten.