Oliebedrijf gewaarschuwd om misleidende reclame

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft olieconcern Statoil woensdag een reprimande gegeven. Dat blijkt uit de uitspraak van de reclamewaakhond, die in handen is van NRC. Het Noorse bedrijf had volgens de RCC misleidende teksten over de milieuvriendelijkheid van aardgas opgenomen in een advertentie en op zijn website. De RCC heeft Statoil aangeraden de reclameuitingen aan te passen.

Het oordeel van de RCC volgde op een klacht van Milieudefensie en een Belgische milieuactiegroep. Zij maakten bezwaar van het gebruik van de woorden “emissiearm” en “schoon” in een paginagrote krantenadvertentie. De reclame stond onder meer in de Volkskrant en NRC. De milieuorganisaties hadden er ook moeite mee dat Statoil aardgas op zijn website “de schoonste fossiele brandstof” noemde.

Dergelijke omschrijvingen deden het volgens de klagers lijken dat aardgas een schone en emissiearme energiebron kan zijn. Milieudefensie en de Belgische organisatie bestrijden die suggestie. Zij wijzen erop dat de productie van aardgas altijd belastend is voor het milieu.

Steenkool en aardolie

Statoil bracht daar tegenin dat het niet de bedoeling was te beweren dat aardgas milieuvriendelijk is. Het bedrijf wilde naar eigen zeggen duidelijk maken dat aardgas een schonere energiebron is dan steenkool en aardolie.

Die argumentatie veegde de RCC van tafel. Het was volgens de reclamewaakhond onduidelijk dat Statoil in de krantenadvertentie een vergelijking trok tussen aardgas, steenkool en aardolie. Op de Statoil-site werd dat wel duidelijk, maar de RCC ordeelde dat het oliebedrijf ook daar in de fout ging. Door aardgas “de schoonste fossiele brandstof” te noemen, insinueerde Statoil volgens de RCC ten onrechte dat fossiele brandstoffen schoon kunnen zijn.

Op het moment van schrijven had Statoil sommige, maar nog niet alle zinsnedes waarvoor het is gewaarschuwd van zijn website verwijderd. Als het bedrijf besluit niets met de reprimande te doen, heeft dat geen gevolgen. De RCC is geen overheidsorgaan en kan dus geen sancties opleggen.

Statoil was donderdagavond nog niet bereikbaar voor commentaar.