Vermiste Nederlandse in Tripoli blijkt opgepakt

De Nederlandse Yvonne Snitjer, die werd vermist in de Libische hoofdstad Tripoli, is afgelopen vrijdag gearresteerd door de Libische autoriteiten. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft een verzoek ingediend om Snitjer te mogen bezoeken.

Van Snitjer was sinds vrijdag niets meer vernomen. Via berichten op sociale media en door joop.nl, waarvoor ze regelmatig als opiniemaker bijdragen levert, werd alarm geslagen. Volgens het ministerie hebben de Libische autoriteiten inmiddels bevestigd dat Snitjer is gearresteerd omdat ze foto’s en filmpjes maakte van ongeregeldheden, vermoedelijk in Tripoli.

Het ministerie benadrukt dat er officieel nooit is gesproken van een vermissing omdat het de zaak eerst wilde uitzoeken. Het is niet bekend wanneer Snitjer wordt vrijgelaten.

Het contact tussen de Nederlandse autoriteiten en Libië werd bemoeilijkt vanwege de chaotische bestuurlijke toestand waarin Libië sinds de val van Moammar Gaddafi in 2011 verkeert. De Nederlandse ambassade in Tripoli week in 2014 in verband met de veiligheid uit naar Tunis, Tunesië.

Op sociale media valt er zowel opluchting als scepsis te lezen:

Snitjer was in 2011 werkzaam voor het Rode Kruis in Libië. De afgelopen jaren was ze permanent in Tripoli gevestigd. Ze richtte er een educatiecentrum op.