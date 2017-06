De Hallen bevestigt overschilderen kunstwerk

Het Haarlemse museum De Hallen heeft op donderdag bevestigd dat een medewerker per ongeluk een schilderij deels heeft overgeschilderd. Het gaat om een kunstwerk van Bas van Wieringen, onderdeel van de tentoonstelling Humor. 101 jaar lachen om kunst. De regionale krant Het Haarlems Dagblad berichtte op woensdag over dit voorval.

De Hallen kwam op 20 mei, de openingsdag van de tentoonstelling, achter de fout. Hoe dit precies kon gebeuren wil een woordvoerder van het museum geen uitspraken over doen. Naar aanleiding van het voorval zijn “passende maatregelen” genomen tegen de medewerker.

De Hallen koopt nieuw werk van de kunstenaar

Het kunstwerk, getiteld Portrait of the nail behind the canvas uit 2014, betreft een klein schilderij op wit canvas van een spijker. Ironisch gezien gaat het werk over hetgeen “wat je niet ziet”, zo schrijft het museum in het persbericht.

“Dat net zijn werk, dat op speelse wijze vragen stelt over wat we wel of niet als kunst ervaren, door een bedrijfsongeval gedeeltelijk werd overschilderd, is des te betreurenswaardiger”.

Om kunstenaar Van Wieringen tegemoet te komen heeft De Hallen nieuw werk van de kunstenaar aangekocht. Het betreft de tekst Everything is unique except for this artwork, dat vanaf vrijdag in vinylletters valt te lezen op de wanden van het Haarlemse museum.