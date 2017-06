Luchtmacht Filippijnen raakt eigen soldaten

De Filippijnse luchtmacht heeft bij een bombardement op woensdagnacht per ongeluk elf soldaten van het eigen leger gedood. Dat meldt persbureau AP op basis van een verklaring van het leger. Zeven andere soldaten raakten gewond. Op het moment is het leger verwikkeld in een strijd met bondgenoten van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) op het Filippijnse eiland Mindanao.

De minister van Defensie van het land suggereerde dat de luchtmacht misschien voorlopig ophoudt met bombardementen in het gebied. “De rebellen kunnen het toch niet zo lang volhouden”, zou hij volgens persbureau Reuters hebben gezegd. Het Filippijnse leger zou in het gebied ook buitenlandse strijders hebben gedood, onder wie mannen uit Tsjetsjenië en Saoedi-Arabië.

De strijd loopt uit de hand

De strijd tegen de islamitische rebellen van de Maute-groep in de Mindanaose stad Marawi escaleerde eerder deze week. Filippijnse soldaten troffen toen de lichamen van zestien dode burgers aan. Sinds vorige week dinsdag zijn 95 militanten en 25 soldaten omgekomen. Het leger schat dat er nog vijftig tot honderd rebellen in de stad verscholen zijn.

Op Mindanao geldt sinds vorige week een staat van beleg, nadat Filippijnse troepen een appartement hadden bestormd waar strijders van de moslimextremistische Maute-beweging zich verscholen en er ongeregeldheden uitbraken.

De Filippijnse overheid vecht al tientallen jaren tegen moslimextremistische opstandelingen. Een handvol van deze groeperingen heeft de afgelopen jaren trouw betuigd aan IS. De Filippijnse president Rodrigo Duterte waarschuwde eerder deze week dat hij de staat van beleg in het hele land zal afkondigen als de Maute-rebellen op andere eilanden voet aan de grond krijgen.