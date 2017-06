Klaas-Jan Huntelaar keert terug bij Ajax

Klaas-Jan Huntelaar is terug bij Ajax. Dat heeft de Amsterdamse club donderdag bekendgemaakt. De 33-jarige spits wordt transfervrij overgenomen van Schalke 04 en heeft een contract voor één seizoen getekend.

Huntelaar kende tussen 2006 en 2008 met 105 goals in 136 officiële wedstrijden een bijzonder succesvolle periode in Amsterdam die hem een transfer naar Real Madrid opleverde. Daarna stond hij nog onder contract bij AC Milan en Schalke 04, waar hij onlangs afscheid nam na zeven seizoenen. Ajax rekende dit seizoen in de kwartfinale van de Europa League in twee duels af met de Duitsers.

Ervaring

Marc Overmars, directeur spelersbeleid bij Ajax, zegt blij te zijn met de komst van de ervaren Huntelaar, maar benadrukt dat hij in eerste instantie wordt gehaald als tweede spits achter de 19-jarige Deen Kasper Dolberg, die dit seizoen een stormachtige ontwikkeling doormaakte:

“We halen met Klaas Jan een ervaren speler in huis die de club goed kent. Hij is fit en heeft veel zin om succesvol te zijn bij Ajax, maar hij weet wat hem te wachten staat. Kasper Dolberg is onze eerste spits. Maar ik weet zeker dat Klaas Jan een belangrijke rol voor Ajax gaat vervullen, zowel binnen als buiten het veld.”

Huntelaar zegt het komende seizoen kampioen te willen worden met Ajax, iets wat hem in zijn vorige periode niet lukte:

“Mijn rol is duidelijk, maar ik kom hier niet om af te bouwen. Ik heb met Ajax bekers gewonnen, maar niet de landstitel. Het doel is om aan het eind van het seizoen, samen met de rest van het team die schaal in handen te hebben.”

In 2006 en 2007 won Huntelaar met Ajax zowel de KNVB-Beker als de Johan Cruijff Schaal. Voor zijn komst naar Ajax kwam hij uit voor De Graafschap, PSV, AGOVV en SC Heerenveen.

In het Nederlands elftal kwam Huntelaar voorlopig tot 42 doelpunten in 76 interlands. Hij staat daarmee achter Robin van Persie op de tweede plaats van Oranje-topscorers aller tijden.