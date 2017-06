Iraanse promoveert vanuit de VS in Utrecht

Via een skype-verbinding vanuit Los Angeles is Bahar Rezaei woensdag gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Ze verdedigde haar proefschrift niet aan de universiteit zelf, zoals gebruikelijk, maar op afstand. Het bestuur van de Utrechtse universiteit heeft hiervoor toestemming gegeven. „Bij hoge uitzondering”, zegt rector magnificus Bert van der Zwaan.

Rezaei is een Iraanse econome. Ze werkt inmiddels aan de universiteit van Californië in Los Angeles, waar haar vriend (ook Iraans) musicoloog is. Ze vreesde niet meer tot de Verenigde Staten te worden toegelaten als ze het land zou verlaten voor haar promotie in Nederland, en daarna weer zou willen terugkeren. Dat heeft te maken met het inreisverbod dat president Trump heeft afgekondigd. Begin dit jaar tekende hij een decreet dat de inreis van mensen uit zeven, overwegend islamitische landen verbood: Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan en Jemen. Nadat een Hof van Beroep het inreisverbod had opgeschort kondigde Trump begin maart een nieuw, aangepast decreet af. Daarbij was Irak van de lijst gehaald.

Eind maart vroeg Rezaei in een email aan haar promotor, hoogleraar Stephanie Rosenkranz, of ze de verdediging van haar proefschrift op afstand mocht doen.

Het universiteitsbestuur stelde wel als voorwaarde dat er twee getuigen bij Rezaei waren, die konden bevestigen dat zij inderdaad de promovendus was, en dat ze tijdens het vragenrondje van de promotiecommissie op geen enkele manier ingefluisterd kon worden.

Aan de telefoon zegt Rezaei dat de verdediging goed verliep. „Soms kon ik een vraag moeilijk verstaan, maar dan herhaalde ik het eerst rustig, om te weten of ik goed zat.”