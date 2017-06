‘Goldman Sachs buit crisis Venezuela uit’

Kiest een land voor het voeden en verzorgen van zijn bevolking of voor het afbetalen van zijn miljardenschulden? De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs lijkt te mikken op het laatste, met het opkopen van Venezolaanse obligaties ter waarde van 2,8 miljard dollar (2,5 miljard euro).

Goldman Sachs heeft zich daarmee mikpunt gemaakt in een morele discussie. Die gaat over de verantwoordelijkheid van financiële instellingen bij het in stand houden van een regime – Venezuela – dat er internationaal van wordt beticht de rechtsstaat en de mensenrechten van zijn volk op grote schaal te schenden.

De transactie, die deze week aan het licht kwam, leidt al dagen tot felle kritiek. Het opkopen van de obligaties is niet illegaal, maar de Venezolaanse politieke oppositie verwijt de bank op deze wijze een „financiële reddingsboei” te bieden aan de Venezolaanse president Nicolás Maduro.

„Goldman Sachs besloot goed geld te verdienen aan het lijden van het Venezolaanse volk”, schreef parlementsvoorzitter en lid van de oppositie Julio Borges in een open brief aan Lloyd Blankfein, de bestuursvoorzitter van Goldman Sachs. Een toekomstige oppositieregering „zal niet vergeten welke positie Goldman Sachs innam toen het moest kiezen tussen het steunen van de Maduro-dictatuur en democratie voor ons land”. De transactie gaat nu over de tong als ‘hongerobligaties’. Voor Venezuela is het afbetalen van zijn buitenlandse schulden een speerpunt, uit angst dat schuldeisers beslag leggen op de olie-export. Dat is de grootste substantiële inkomstenbron die het land nog heeft.

In Venezuela woeden sinds april vrijwel dagelijks hevige straatprotesten, die zich keren tegen het regime van Maduro. Het land verkeert in een diepe politieke en economische crisis. Er is een groot gebrek aan voedsel en medicijnen, mensen sterven letterlijk van de honger. Bij de demonstraties, die de Venezolaanse strijdtroepen met geweld bestrijden, kwamen 69 mensen om het leven.

Stevige korting

De obligaties ter waarde van 2,8 miljard kocht Goldman Sachs voor 865 miljoen dollar. Ze zijn uitgegeven door het Venezolaanse staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela SA in 2014 en lopen af in 2022. De prijs ligt 31 procent lager dan andere Venezolaanse effecten die hetzelfde jaar aflopen, schrijft The Wall Street Journal.

Tot voor kort waren de leningen in handen van de Venezolaanse centrale bank, die snakt naar geld om aan zijn financiële verplichtingen te kunnen doen. Wie de leningen daarna in handen had, is onbekend. Wel is zeker dat de valutareserves van de centrale bank op de dag van de transactie toenamen met 442 miljoen dollar.

In een verklaring verweert Goldman Sachs zich tegen de kritiek met het argument dat de bank geen zaken deed met de Venezolaanse regering, maar de obligaties verkreeg via een tussenpersoon. „We onderschrijven dat het leven daar moet verbeteren, en we investeerden onder andere omdat we geloven dat dat ook zal gebeuren.”