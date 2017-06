Met een frons in mijn voorhoofd zit ik het horror-examen Nederlands van mijn zesde klas vwo na te kijken. De stapel is bijna weggewerkt. Vraag 38 kijkt lekker vlot na. Een verademing na het vele wikken en wegen. Het goede antwoord is: disproportionaliteit. Bij een van mijn leerlingen staat er: mierenneuker. Ik schiet keihard in de lach, maar helaas is het fout.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl