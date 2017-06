Tories krijgen negen zetels minder dan nodig voor meerderheid in peiling

De conservatieve Tory-partij van de Britse premier Theresa May staat er in de peilingen van YouGov en Survation minder rooskleurig voor dan zij bij het uitroepen van de verkiezingen had gehoopt. YouGov peilde 317 zetels voor de Tories, negen minder dan de partij nodig heeft om de meerderheid in het 650-koppige parlement te behouden ofwel 3 procent meer dan Labour. De Britten gaan volgende week naar de stembus.

Maar de peilingen in het Verenigd Koninkrijk zijn dit jaar wisselvallig. Andere peilbureaus zoals Panelbase geven de Conservatieve Partij juist een riante voorsprong van 15 procent op Labour. Om de uitslag van de YouGov-peiling te relativeren:

De verschillende peilbureaus in het Verenigd Koninkrijk bepalen elk op een andere manier wie er waarschijnlijk wel en niet gaan stemmen. Dat heeft grote invloed op de peilingen, deels omdat de aanhang van Labour vaak jong is - en minder vaak gaat stemmen.

Zo legt YouGov de klemtoon op zelfrapportage: of een kiezer zelf zegt dat hij gaat stemmen. De website Politico ploos het op donderdag helemaal uit.

Wel is inmiddels duidelijk dat de voorsprong van de Tory-partij op Labour afneemt. Sinds halverwege mei zakt de partij van May gestaag in alle peilingen. Volgens het peilingsaggregaat van The Financial Times, dat verschillende peilingen combineert, kunnen de Tories op het moment rekenen op 44 procent van de stemmen. Labour zou op 35 procent staan, de Liberal Democrats op 8 procent.

Mocht de Conservatieve Partij geen meerderheid halen, dan moet het mogelijk net zoals in 2010 op zoek naar een coalitiepartner.