Dit mag je niet missen op het Holland Festival

Muziek:

Foto The Nile Project / Habi Girgis

Met 21 producties is muziek een hoofdpijler van het Holland Festival. Laagdrempelig? Nee. Avontuurlijk? Zeker, al zouden naast Crumb en Stockhausen meer prikkelende actuele premières van nu niet misstaan. Hap-slik-smikkel op topniveau is het concert door sterren Jonas Kaufmann en Eva-Maria Westbroek. Spannend: focus op muziek uit Indonesië – van Islam-folk tot kunstmuziek en metal.

TIPS

Black Angels. Ragazze Kwartet, Ives Ensemble, Slagwerk Den Daag en Claron McFadden. Muziekgebouw aan ’t IJ, 23/6, 20.30 uur.

Selectie uit oeuvre van festivalcomponist Crumb, oa de heftige Vietnamaanklacht Black Angels (1970) voor elektrisch strijkkwartet.

Stockhausen: Mantra. Concertgebouw A’dam, 24/6, 19.30 uur. 70 minuten duurt Stockhausens hypnotiserende werk voor twee piano’s, elektronica en slagwerk. Tour de force door pianobroers Jussen.

The Nile Project. Concertgebouw A’dam, 24/6, 23.30 uur. Soort zijderouteproject maar dan met 18 Afrikaanse musici uit zes landen die samen harmonieus Nijl-geluid creëren.

Opera:

Traditiegetrouw besluit De Nationale Opera het seizoen in het Holland Festival met een klapper, en met het Concertgebouworkest in de bak. Op het gebied van klein, spannend muziektheater is het aanbod wel schraler dan toen Pierre Audi de directeur was.

TIPS

Salome. Nationale Opera: 9/6 t/m 5/7. 21/6 om 20 uur gratis op scherm in Park Frankendael, Amsterdam.

Richard Strauss’ éénakter is gecondenseerde überopera: verlangen, sensualiteit, macht en dood – en dat allemaal in 1,5 uur. Ivo van Hove regisseert, chef Daniele Gatti heeft alles in huis om Strauss’ broeiende sensualiteit gevaarlijk te laten gloeien.

The New Babylon. RFO/GOK olv M. Stenz. Concertgebouw Amsterdam, 3/6, 13 uur. Live op Radio 4. Eclectische spektakelopera van componist Jörg Widmann op no doubt even spannend als gelaagd libretto van filosoof Peter Sloterdijk. Helaas slechts concertant.

Mariavespers. Ensemble Pygmalion, 3 t/m 5/6 Gashouder Amsterdam. Legendarisch waren de ensceneringen die Pierre Audi maakte van Monteverdi’s opera’s. Nu brengt hij de Mariavespers, met een installatie van Berlinde de Bruykere als middelpunt. Raphael Pichon dirigeert.

Dans:

Een beetje aan de veilig kant oogt de dansprogrammering van het Holland Festival dit jaar, zonder wereldpremières en met vaste festivalklanten als Boris Charmatz en publieksmagneet Alain Platel. Ook oudgediende Peter Sellars is van de partij. Met urban choreograaf Regg Roc maakte hij een voorstelling over leven in tijden van sociale onrust.

Ook de andere producties sluiten min of meer aan bij het festivalthema ‘democratie’. Eigenlijk alleen met de voorstelling van José Vidal, die zijn Holland Festivaldebuut maakt, en de dansfilm Setan Djawa treedt festivaldirecteur Mackenzie enigszins buiten de gebaande paden.

TIPS

Flexn, Peter Sellars & Regg Roc. Stadsschouwburg, 9 en 10/6.

Met open mond kijken naar de fysieke toverkunsten van fantastische urban dancers die schijnbaar ongehinderd door weerstand of de beperkte draairichting van hun gewrichten bewegen.

Shostakovich Trilogy. Het Nationale Ballet, Nationale Opera & Ballet, 17 t/m 29/6.

Als het ballet inderdaad zijn meesterwerk is, zoals choreograaf Alexei Ratmansky zelf zegt, dan wordt deze hommage aan Dmitri Sjostakovitsj een feest voor liefhebbers van de volle rijkdom van het klassieke idioom.

Theater:

Van de 13 theaterproducties zijn de drie Nederlandse op voorhand spraakmakend.

Toneelgroep Amsterdam brengt met Jude Law starpower in. Het Nationale Theater en Dries Verhoeven maken actueel, urgent theater.

Foto Willem Popelier

Internationaal steunt de programmering op gevestigde reputaties (Castellucci, Lepage), met uitstapsjes naar poppentheater en acteurs met een beperking.

TIPS

The Nation. Van het Nationale Theater, 5 t/m 8 juni, Muziekgebouw aan ‘t IJ.

Eerste nieuwe, zelfgeschreven stuk van Eric de Vroedt sinds de voltooiing van Mighty Society dringt door in de haarvaten van het multiculturele Den Haag.

Phobiarama. Van Dries Verhoeven. 12 t/m 20 juni, Mercatorplein.

Een spookhuis op het Holland Festival? Waarom niet. Lekker griezelen. En je dan afvragen wat je bang maakt.

887. Van Robert Lepage, Stadsschouwburg, 16 t/m 18 juni. Intieme solo van de Canadese theatermaker over zijn jeugd.

Diversen:

Het Holland Festival is een muziek en theaterfestival, maar biedt ook ruimte aan andere disciplines, zoals film en kunst. Daarnaast kent het festival een uitgebreid nevenprogramma en besteedt het aandacht aan educatie en jongeren. Zo worden ook thema’s als ‘democratie’ in de programmering verder uitgediept.

Foto Sundance Institute / Barbara Schmidt.

Geregeld zijn er ook voor- en nagesprekken bij de voorstellingen, die bezoekers de kans bieden in contact te komen met de makers.

TIPS

Manifesto. Filminstallatie van Julian Rosefeldt, met Cate Blanchett, 2 t/m 25 juni, Casco, Amsterdam, doorlopend van 15.00-20.00 uur. Hollywood-ster Cate Blanchett vertolkt alle rollen in een twee en een half uur durende compilatie van dertien korte films.

Het Parlement van de Dingen. Stadsschouwburg, 3 t/m 25 juni.

Installatie, talkshows op dinsdag en workshops brengen de democratie in praktijk.

Bouw je eigen hoorn. 11 juni, Muziekgebouw aan ‘t IJ.

Voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar.