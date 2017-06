Deze moslima is de sensatie op Roland Garros

Na het laatste punt grijpt Ons Jabeur een Tunesische vlag en loopt er zwaaiend mee over court Suzanne-Lenglen, het tweede stadion op Roland Garros. Alsof ze de wereld wil laten zien: Arabische vrouwen kunnen voor tennissucces zorgen.

Door de zege op de Slowaakse wereldtopper Dominika Cibulkova, woensdagavond, bereikte ze als eerste Arabische vrouw de derde ronde van een grandslamtoernooi. Vrijdagmiddag wacht daarin de Zwitserse Timea Bacsinszky.

Jabeur (22) is een geschenk voor het vrouwentoernooi van Roland Garros, snakkend naar succesverhalen door het ontbreken van de twee sterren: de zwangere Serena Williams en Maria Sjarapova, die geen wildcard kreeg na een dopingschorsing.

Eigenlijk was Jabeur vorige week vrijdag al klaar in Parijs. De nummer 114 van de wereld werd in de derde en laatste ronde van de kwalificaties uitgeschakeld. Maar ze werd als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi, na enkele afmeldingen.

In de eerste ronde verslaat ze een Roemeense qualifier en een ronde later drijft ze Cibulkova tot waanzin met haar gevaarlijkste wapen: geniepige dropshots. „Soms wil ik het niet doen, maar dan doet mijn hand het vanzelf. Ik kan het niet controleren.”

Belangrijk signaal

Arabische speelsters spelen een bijrol in het internationale tennis. Het succes van Jabeur „is een heel belangrijk signaal”, zegt de Nederlandse Micky Lawler, president bij de mondiale vrouwentennisorganisatie WTA. „Arabische meisjes die dachten dat dit niet mogelijk was, zien nu dat het kan.”

Jabeur is de eerste lucky loser die de derde ronde van Roland Garros haalt sinds 1996. En ze gaat richting de tophonderd, daarmee zou ze de eerste Tunesische speelster zijn na Selima Sfar (2001). Ze zegt „hoop te willen geven” aan de jonge Tunesiërs die van een professionele carrière dromen. „Het is niet onmogelijk. Werk hard, en dan zullen de resultaten komen.”

Tennis voor vrouwen ligt – net als andere sporten – gevoelig in enkele conservatieve Arabische landen. Lawler herinnert 2001, toen er voor het eerst professionele vrouwentoernooien werden georganiseerd in Doha (Qatar) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten).

Dat was „een grote stap”, zegt Lawler. „Meisjes in korte rokken, dat bestond niet. Ik kreeg te horen: weet waar je aan begint.”

Lawler vindt dat de ontwikkelingen in Doha en Dubai de goede kant op gaan, ze ziet inmiddels vrouwen en meisjes op de tribune en ze sporten zelf ook. „Elk jaar zie ik het toenemen.”

Ramadan

Jabeur is moslim en kreeg toestemming om deze ramadanperiode het vasten te onderbreken en later in te halen, waardoor ze tijdens het toernooi kan blijven eten en drinken – en blijft zo op kracht.

Het is niet verrassend dat een speelster uit Tunesië voor een doorbraak zorgt binnen de Arabische sportwereld. Het Noord-Afrikaanse land kent een seculier bewind met veel aandacht voor vrouwenrechten. Het dragen van hoofddoekjes wordt – met name in de grote steden – ontmoedigd.

Jabeur kreeg 50.000 dollar van een speciaal fonds dat is opgezet door de vier grand slams om talenten te steunen uit landen waar de tennisinfrastructuur achterblijft. Daardoor kon ze haar materiaal, coaching en reizen bekostigen.

Ze begon met tennis toen ze vijf was, speelde landelijke toernooien in Tunesië en proefde aan het internationale circuit. Haar eerste doorbraak was in 2011, toen ze op Roland Garros het juniorentoernooi won. „Daar is het allemaal begonnen.”

Roland Garros geeft haar carrière nu, zes jaar later, een tweede impuls. En daarmee, zo is de hoop, ook haar achterland. „Voor mij gaat het niet alleen om Tunesië, het gaat ook om de Arabische wereld, het Afrikaanse continent.”