Rechter: compensatie AOW-gat militairen voldoende

Veteranen en voormalig burgerpersoneel van Defensie worden voldoende gecompenseerd voor hun AOW-gat. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep donderdag bepaald. De uitspraak is in lijn met een oordeel van de Raad van afgelopen april.

Volgens de Raad is er met de financiële voorzieningen die demissionair minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) heeft getroffen, geen sprake van leeftijdsdiscriminatie.

Het conflict over het AOW-gat gaat over zo’n 17.500 ex-militairen of ambtenaren in dienst van Defensie die problemen hebben met hun pensioen. Afhankelijk van dienstjaren en rang moeten zij ver voor de pensioenleeftijd uit dienst. Om de periode tot aan de officiële pensioenleeftijd te overbruggen, heeft Defensie regelingen voor ex-militairen en ex-burgermedewerkers.

Met de ophoging van de pensioenleeftijd van 65 naar minimaal 67 jaar is er een gat in het AOW van de militairen, want de noodgedwongen regeling waar de gepensioneerde militairen gebruik van maken stopt op hun 65ste. NRC-redacteur Enzo Steenbergen schreef eerder over de kwestie:

“Op hun 65ste gaat het staatspensioen nog niet in met als gevolg dat sommige veteranen zo hard getroffen worden, dat ze maandenlang onder het bijstandsniveau moeten leven.”

Lenteakkoord

Het AOW-gat was het gevolg van de onderhandelingen over het Lenteakkoord in april 2012. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie sloten toen een akkoord om de begroting voor het jaar erop rond te krijgen. Dat er bij het sluiten van die begroting een AOW-gat zou ontstaan voor de militairen wisten de onderhandelaars, maar er werd niets gedaan om dat probleem te ondervangen.

Hennis compenseerde het AOW-gat wel gedeeltelijk, maar volgens de militairen was dat niet genoeg. 84 ex-militairen stuurden daarom hun medaille voor langdurige en trouwe dienst op naar de Tweede Kamer. Circa twintig van hen stuurden niet alleen dit aandenken terug, maar ook al hun andere onderscheidingen.