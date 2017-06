D66’ers ruiken kansen in Rotterdam

De opmars van D66 in de grote steden creëert blijkbaar aantrekkelijke vooruitzichten. Maar liefst vier kandidaten hebben zich gemeld voor de strijd om het lijsttrekkerschap van de links-liberale partij in Rotterdam. Vanaf woensdag mogen de 1.200 leden stemmen.

D66 kon de laatste twee collegeperiodes regeren en hoopt de komende periode het redelijke alternatief te worden voor mensen die de polarisatie tussen DENK en de PVV vrezen. Daarvoor zat de partij vier colleges niet in het stadsbestuur. In de laatste drie collegeperioden ging de partij van 1 (2006), naar 4 (2010) en 6 zetels (2014).

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart werd D66 met 13 procent de derde partij van de stad, na de VVD en de PVV. De partij werd de grootste in Noord en Centrum.

Samuel Schampers (34), de fractievoorzitter van de partij en raadslid Jos Verveen (48) lijken de beste kanshebbers voor de positie, omdat ze als raadsleden een belangrijke rol hebben vervuld binnen de partij in de laatste collegeperiode. Schampers is sinds 1 februari 2016 fractievoorzitter en nam het stokje over van Salima Belhaj die naar de Tweede Kamer vertrok. In die hoedanigheid was hij vooral achter de schermen betrokken bij het in stand houden van de gespannen coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA.

Verveen is meer dan Schampers prominent zichtbaar in de stad en media. In de raad maakte hij zich onder meer hard voor cultuur en het opknappen van schoolgebouwen. Maar binnen de fractie staat hij ook bekend als tegendraads, zo stemde hij als enige van de fractie tegen de beslissing om als gemeente Feyenoord City financieel te steunen.

Verder stelden twee relatief onbekenden zich kandidaat. Said Kasmi (41) is op dit moment Statenlid in Zuid-Holland en was in het verleden dagelijks bestuurder in deelgemeente Centrum. Wichard de Wolf (51) is oud-lid van het landelijk D66-bestuur en heeft nog geen politieke ervaring in Rotterdam.

Alle Rotterdammers

Verveen en Schampers zijn beiden ondernemer. Schampers, raadslid vanaf 2014 en daarvoor deelraadslid in Kralingen-Crooswijk, vindt het belangrijk om het sociale gezicht van de partij prominenter te laten zien. „Ik wil strijden tegen het anti-geluid van PVV en DENK. Wij staan voor de combinatie van individuele vrijheid en de gelijkheid van Rotterdammers.” Hij erkent dat zijn rol vooral op de achtergrond belangrijk is geweest. „Het gaat niet om mij. Het gaat om resultaat voor de stad. In het belang daarvan heb ik vanuit het midden de partijen bij elkaar weten te brengen. Dat zal ook in de toekomstige coalitie extra belangrijk worden, omdat de onderlinge verdeeldheid met de komst van partijen als PVV en Denk vermoedelijk groter is. Als we blijven verbinden, kunnen we de grootste partij worden.”

Verveen, raadslid vanaf 2010 wil van D66 een meer zichtbare partij maken. „Vooral door maximaal gebruik te maken van kennis en ervaring van leden en Rotterdammers. We moeten vertrouwen op de kracht van onze mensen.” Hij verwacht dat de partij op die manier een flinke groei kan doormaken. „Ik wil van D66 een partij voor alle Rotterdammers maken. Samen kijken wat wijsheid is, ook op sociale thema’s. Door Rotterdammers maximaal te betrekken, blijf je vanzelf eigenzinnig.”

In Amsterdam, waar de strijd om het fractievoorzitterschap hoog opliep, bracht iets meer dan een kwart van de leden haar stem uit. Of het in Rotterdam zo hoog op zal lopen? Schampers denkt van niet: „Jos en ik verschillen enorm in stijl maar het gaat om het D66-geluid in de stad. Daar vinden we elkaar, ook in de campagne. De echte opponent is niet Jos, maar Geert straks.”

6 juni is in theater Maas een lijsttrekkersdebat, vanaf 7 juni kunnen leden stemmen.