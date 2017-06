China en EU springen nu in de bres voor klimaatakkoord Parijs

De Amerikaanse president Donald Trump zal vanavond om negen uur Nederlandse tijd op een persconferentie zijn besluit bekend maken over het klimaatakkoord van Parijs. Woensdag ontstond grote internationale opwinding toen media in de VS op basis van anonieme bronnen meldden dat Trump later die dag uit het akkoord zou stappen. Nog voordat woordvoerders van de Amerikaanse regering iets hadden gezegd, volgden teleurgestelde internationale reacties.

De sterkste reactie kwam van China en de Europese Unie. Zij hadden na de mislukte G7-bijeenkomst vorige week in Italië, waar Trump weigerde zich uit te spreken over het klimaat, al aangekondigd nauwer samen te werken om klimaatverandering te bestrijden. Tijdens een bijeenkomst vandaag en morgen in Brussel worden de details van die samenwerking uitgewerkt, met als uitgangspunt dat China en de EU internationaal „leiding zullen geven aan de energietransitie” naar een economie zonder fossiele brandstoffen.

Historisch

In hun gemeenschappelijke verklaring omschrijven China en de EU het klimaatakkoord als „historisch” en onontkoombaar. „Het Parijse akkoord is het bewijs dat met een gedeelde politieke wil en wederzijds vertrouwen het multilateralisme erin kan slagen om eerlijke en effectieve oplossingen te vinden voor de grootste wereldwijde problemen van onze tijd”, aldus de verklaring.

Het is dezelfde taal als president Barack Obama en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in 2015 gebruikten op weg naar de klimaattop in november van dat jaar in Parijs. Daar werd een akkoord gesloten dat door 195 landen is omarmd. Doel van het klimaatakkoord is het gebruik van kolen, olie en gas zodanig terug te dringen dat de gemiddelde temperatuurstijging op aarde (ver) onder de 2 graden Celsius blijft ten opzichte van de tijd voor de industriële revolutie. Het bijzondere van het akkoord is dat alle landen (vrijwillig) bijdragen om dat doel te bereiken.

De EU is in het gat gesprongen dat de regering-Trump heeft achtergelaten. In Parijs ging alle aandacht uit naar de VS en China en zat Europa – in een dossier waarin het decennialang leidend was – op de tweede rang.

Met een schijnbaar hernieuwd zelfvertrouwen spreekt de EU-top zich nu uit. Jean-Claude Juncker las Trump woensdag de les met de opmerking dat hij niet moet denken dat hij zomaar uit het klimaatakkoord kan stappen. EU-voorzitter Donald Tusk twitterde aan Trump: „verander het (politieke) klimaat alsjeblieft niet ten kwade”.