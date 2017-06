Deze calculator berekent of jij je baan kwijtraakt aan robots

Er is een kans van 11 procent dat het stuk dat jij nu leest, ooit door een machine gemaakt kan worden. Tenminste, volgens een robotje dat de robotisering van de arbeidsmarkt berekent.

De calculator op willrobotstakemyjob.com is zo simpel als wat: je vult je functie of de sector waarin je werkzaam bent in en de website velt een oordeel. Welke kerntaken kan een machine nu van jou overnemen? Je bent “totally safe”, of “the robots are watching”. De bedenkers van de site gebruikten de rauwe data van het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid en combineerden die met lijsten informatie over automatisering, de grootte van de sector en de geprojecteerde groei van de arbeidsmarkt. In totaal bevat de calculator de cijfers voor 702 specifieke banen.

Menselijk contact

Hoe ver zou een schrijfrobot komen met dit artikel? Informatie lezen, typen, het artikel opmaken en uiteindelijk online publiceren: allemaal taken die een machine net zo goed kan vervullen als de mens die vandaag achter het toetsenbord zit. Maar in het eindproduct schort het dan aan schrijfstijl en het eerste idee kwam toch van een redacteur, dat redt de journalist. “No worries”, concludeert de website daarom.

Ook diepgaand menselijk contact gaat de robots nog boven de pet, dus geestelijken en psychologen hebben niets te vrezen - al zijn sekswerkers dan weer niet in de database opgenomen. Veel fysieke arbeid blijft overigens het domein van de mens, want loodgieters en aannemers kunnen zich beter aanpassen aan de nieuwe omgeving die elke klus met zich meebrengt.

Modellen zijn dan wel weer “doomed”: er is een kans van 98 procent dat hun baan wordt geautomatiseerd.