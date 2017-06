Aboutaleb: ‘grote bijeenkomst’ over Turks-Nederlandse spanningen

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) zei dat donderdag nadat in de gemeenteraad de bedreiging en intimidatie van Rotterdamse agenten met een Turkse achtergrond ter sprake kwam.

Eerder liet de burgemeester nog weten dat er eerst meer tijd overheen moest gaan voordat hij de partijen opnieuw met elkaar in gesprek zou brengen. Nu zei hij dat hij vlak na de ramadan (de islamitische vastenmaand, van 27 mei tot 25 juni) een grote bijeenkomst zou organiseren over de nog steeds gespannen verhoudingen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap.

Die spanningen kwamen tot een gewelddadige uitbarsting toen begin maart de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya het Turkse consulaat in Rotterdam wilde bezoeken. Ze voerde campagne voor het Turkse referendum dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan meer bevoegdheden moest geven. De verboden demonstratie vóór het referendum werd rechtstreeks door de Turkse consul gecoördineerd, constateerde de burgemeester.

Na de mislukte coup in Turkije vorige zomer vond ook een massale, en op het oog gecoördineerde demonstratie op de Erasmusbrug plaats. Daarna zijn veel Turkse Nederlanders die werden gezien als tegenstanders van Erdogan, of aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen - die volgens Erdogan achter de coup zat - bedreigd. Kinderen werden van scholen gehaald omdat die met de Gülen-beweging verbonden zouden zijn. Er is inmiddels in 138 gevallen aangifte gedaan, en de politie heeft 28 mensen aangehouden.

Ramadan gebruiken

Kort na die demonstratie heeft Aboutaleb geprobeerd de verschillende Turkse organisaties bijeen te krijgen in een poging de hoog-oplopende spanning wat weg te nemen. Dat mislukte, omdat verschillende organisaties niet wilden.

Er is wél een bijeenkomst geweest na de ernstige rellen bij het consulaat, maar die resulteerde in de afspraak voorlopig de tijd zijn werk te laten doen, zei de woordvoerder van de gemeente.

De burgemeester riep de Turkse gemeenschap op om de ramadan aan te wenden zoals die ook is bedoeld: als een tijd van bezinning, waarin conflicten worden bijgelegd. „En als de formele leiders van de organisaties dat niet kunnen, moeten schrijvers, leraren, kunstenaars en andere kopstukken het doen.”