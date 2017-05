Tientallen gewonden, meerdere doden door bom Kabul

In de ambassadewijk van Kabul zijn bij een bomexplosie woensdag zeker 67 mensen gewond geraakt en mogelijk veel doden gevallen. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt, meldt AFP.

De zelfmoordaanslag met een autobom werd rond 08.30 uur plaatselijke tijd gepleegd in de buurt van de Duitse ambassade. Het is niet duidelijk wie of wat het doelwit was van de aanslag. Ooggetuigen melden dat een groot gebied door de aanslag is beschadigd. Een rookwolk trekt over de stad, zo blijkt uit foto’s die op sociale media worden gedeeld:

De aanslag is nog niet opgeëist, maar Kabul is de laatste maanden voortdurend het doelwit geweest van terreurgroepen Islamitische Staat en de Talibaan. Die laatste groep kondigde eerder dit jaar een ‘lenteoffensief’ aan. Dit is een jaarlijks terugkomende periode waarin door de terreurgroep aanslagen worden gepleegd in heel Afghanistan.

De aanslag werd gepleegd in de buurt van de Duitse ambassade:

Alle aanslagen in Afghanistan in 2017 waarbij tien doden of meer vielen. Klik op de markeringen voor meer informatie en zoom in voor meer detail: