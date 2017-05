Waarom wil niemand met Wilders? En zes andere vragen over de blokkades in de formatie

De ongemakkelijke waarheid voor Wilders is dat zijn persoonlijke vete met Rutte en Buma nu een van de redenen is dat zijn partij niet mag meeonderhandelen – in ieder geval voor VVD en CDA. Alleen als oud zeer tussen die partijleiders wordt opgeruimd, zou de PVV weer onderhandelingspartner kunnen worden. Dat lijkt voor deze formatie niet meer realistisch. ( Enzo van Steenbergen )

Tot de dag van vandaag nemen VVD en CDA het Wilders kwalijk dat dit overleg is stukgelopen. Bij een debat over de formatie, twee weken geleden, zei VVD-leider Mark Rutte nog dat zijn partij het over bijvoorbeeld immigratie eens zou kunnen worden met de PVV. Hij wil alleen niet met Wilders samenwerken, omdat het vertrouwen ontbreekt. Rutte over Wilders: „Hij stelt altijd het partijbelang boven het landsbelang.”

Voor VVD en CDA komt daar nog iets bij. In 2012 wilden VVD en CDA met de PVV overeenstemming bereiken over de begroting van een jaar later. Dit ‘Catshuisoverleg’ klapte, waardoor het kabinet VVD-CDA, gedoogd door de PVV, niet meer verder kon. Middenin een financiële crisis moest Nederland toen naar de stembus.

Bijna niemand wil met de PVV, de tweede partij van Nederland, onderhandelen over een nieuw kabinet. Dat geldt voor de VVD en het CDA, maar ook voor D66, GroenLinks, SP, PvdA en Denk. De meeste partijen voeren als reden aan dat ze zich niet kunnen verenigen met de standpunten van de PVV. Dat partijleider Geert Wilders in maart 2014 in een café zijn publiek liet scanderen dat ze ‘minder Marokkanen’ willen – hij werd ervoor veroordeeld – was voor veel partijen reden de PVV uit te sluiten.

In de verkiezingscampagne merkten de SP’ers langs de deuren dat de afkeer van het kabinet-Rutte II enorm was. De SP had die afkeer natuurlijk ook en wilde die graag gebruiken bij de verkiezingen. Het is niet heel handig om je dan te richten tegen de PvdA - met welke partij zou je anders nog moeten samenwerken? De SP-top bedacht: we gaan voluit tegen de VVD, ook al werkt de SP lokaal vaak goed samen met die partij. Het verhaal daarbij is dat de verschillen bij landelijk beleid – macro-economisch, maar bijvoorbeeld ook bij een thema als de zorg – te groot zijn. Dan weten de kiezers: als je op de SP stemt, krijg je de VVD er zeker niet bij, zoals na de vorige verkiezingen wel gebeurde als je op de PvdA stemde. SP-leider Emile Roemer houdt de uitsluiting van de VVD tot nu toe vol en lijkt ook niet van plan om van de afgesproken lijn af te wijken. ( Petra de Koning )

Waarom konden D66 en ChristenUnie niet langer dan 3,5 uur met elkaar praten?

D66’ers zeggen daarover: die partij denkt zo anders over de vrije wilsbeschikking en het individu dan wij, dan komen we nooit ergens met onze plannen over een regeling van stervenshulp bij een ‘voltooid leven’ en kunnen we ook niet verder denken over bijvoorbeeld euthanasie bij kinderen, zoals in België al is toegestaan.

Maar is dit de echte reden?

In het eindverslag van Edith Schippers als informateur staat een opvallende passage: „De combinatie CDA-D66-GL-SP-PvdA-CU zou door de voorzitter van de D66-fractie niet worden geblokkeerd indien de voorzitter van de CDA-fractie hiertoe bereid zou worden gevonden.” Dit zei D66-leider Alexander Pechtold tegen Schippers één dag voordat hij het idee blokkeerde dat de VVD, het CDA en zijn eigen partij zouden gaan samenwerken met de ChristenUnie. Er blijkt uit dat de afkeer van de ChristenUnie ineens niet meer zo principieel is als andere linkse partijen zouden meedoen in een regering. Conclusie: D66 wil in een coalitie per se niet de meest progressieve partij zijn en dat zou wel zo zijn als die regering bestaat uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. (Petra de Koning)