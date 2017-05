‘Waar ik zeker níét in geloof is een inhoudelijke knieval’

De nieuwe directeur van Asko|Schönberg, gespecialiseerd in hedendaagse muziek, komt uit het theater. Anneke Jansen volgt op 1 juni Rogier van Splunder op, die op 1 april afscheid nam. Jansen (1976) was in 2006 medeoprichter van het Amsterdam Fringe Festival, waaraan ze tien jaar leiding gaf.

Lag de overstap van theater naar de hedendaagse muziek voor de hand?

Jansen: „Ik kom uit een andere wereld, maar de stap voelt natuurlijk. Ik hou van hedendaagse muziek, ben ermee opgegroeid. De laatste jaren kwamen bij Fringe steeds vaker musici en componisten op zoek naar een platform. Makers van nu gaan makkelijk over de genre-grenzen heen.”

Artistiek leider Fedor Teunisse: „Er solliciteerden veel inhoudelijk sterke mensen uit ons ‘eigen’ veld. Maar wij waren op zoek naar een andere visie. Het publiek verandert, de rol van gezelschappen óók. Hoe bereik je mensen, hoe presenteer je je, op welke locaties? In onze sector zijn die vragen te weinig gesteld.”

Welke veranderingen kunnen we verwachten?

Anneke Jansen: „Een meer horizontale organisatiestructuur. Makers, merkte ik bij Fringe, kunnen goed dwarsdenken. Hun inbreng leidt tot innovatieve ideeën. Dat geldt hier ook voor de musici, De nieuwe koers van ASKO|Schönberg is al ingezet en sluit aan bij mijn interesses: talentontwikkeling, interdisciplinariteit, een nieuwe organisatievorm. En dus musici meer bij het ensemble betrekken. Zodat er mét hen en dankzij hen een ‘ensemble nieuwe stijl’ ontstaat.”

Hoe precies?

Anneke Jansen: „Niemand kan beter uitleggen hoe mooi en belangrijk hedendaagse muziek is dan musici zelf. We worden een wendbaar, betrokken ensemble dat zich in allerlei gedaantes kan manifesteren. Waar ik níét in geloof is een inhoudelijke knieval. Het publiek is niet dom, mensen willen nieuwe dingen ervaren. Maar je moet ze betrekken, welkom heten.

„Financieel gaan we meer strategieën beproeven: crowdfunding, sponsoring, vriendenbijdragen. Met een mix van structurele en periodieke financiering is veel mogelijk.”

Waar is Asko|Schönberg over 5 jaar?

Artistiek leider Fedor Teunisse: „Wij moeten het werktuig zijn waar de componist van nu mee wil werken. Hoe, dat moeten we samen uitvinden. ASKO|Schönberg bestaat bijna een halve eeuw, we hebben een groot erfgoed. Maar hoe presenteren we dat aan ons publiek? Het akoestische geluid van het ensemble blijft een kernwaarde. Maar de speeltechnieken zijn uitgekristalliseerd. Door samenwerking te zoeken met andere vormen, van theater en dans tot elektronica en robotica, moeten we ons blijven vernieuwen. De output van het ensemble is hoog, maar we moeten ervoor zorgen dat de ontwikkeling steeds blijft doorgaan.”