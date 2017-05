Volgend jaar na de Tour weer een volle Markt voor Tom?

„Heel gaaf en heel ongemakkelijk”, vindt Tom Dumoulin de volle Maastrichtse Markt die alleen voor hem is gekomen. De winnaar van de honderdste Ronde van Italië moet duidelijk nog wennen aan zijn nieuwe heldenstatus. Hij had er vooraf ook niet op gerekend. „Met een etappe en een top 10-klassering in het eindklassement was ik al heel tevreden geweest.”

Anderen lopen tijdens de huldiging alvast vooruit op wat nog komen kan. Jan Janssen, met de andere wielerlegende Joop Zoetemelk uitgenodigd voor het eerbetoon in de Limburgse hoofdstad, voorspelt: „Hier staat ook een toekomstig winnaar van de Tour de France. Ik wil volgend jaar weer terugkomen.”

In het publiek staan jonge mannen die speciaal voor de gelegenheid shirts hebben laten drukken. ‘Dumou-list’, staat erop. ‘Giro: check.’ Achter Vuelta, Tour en Regenboogtrui staan lege vakjes, klaar om te worden aangevinkt.

Een groep oudere heren heeft Tom voorafgaand aan de huldiging al geplaatst in de wielergeschiedenis. Alle groten sinds Raymond Poulidor, Franse toprenner uit de jaren zestig en zeventig, passeren de revue. Hun voorlopige conclusie: de sport heeft grotere klimmers gekend, maar Dumoulins tijdrit is groots en het zit goed in zijn kop.

De Maastrichtse Markt kleurt deze woensdagavond roze voor Dumoulin. Verbazingwekkend veel mensen hebben nog kledingstukken, brillen, boa’s en andere spullen kunnen vinden. De carnavalskisten van Limburgers kennen de nodige schatten.

Bij Dumoulins opkomst schieten kanonnen nog meer roze in de vorm van snippers de lucht in. De koning van de Giro draagt op zijn roze trui de ridderorde, die hij in het stadhuis opgespeld heeft gekregen van staatssecretaris van Sport Martin van Rijn. Commissaris van de koning Theo Bovens heeft hem Limburger van Verdienste gemaakt. Burgemeester Annemarie Penn, gehuld in roze jurk, geeft de inmiddels in het Belgische Kanne wonende Maastrichtenaar de hoogste onderscheiding van de stad, op de catwalk de eremedaille in goud. „Het huis wordt te klein”, is Dumoulins eerste reactie.

Op Twitter had de renner vanmorgen al langs zien komen wat voor een podium voor hem wordt gebouwd. „Toen dacht ik nog: misschien komen er straks maar vijfhonderd mensen opdagen.” Zorgen om niets, blijkt nu. Minstens tienduizend mensen zijn hem komen toejuichen, zingen „Tommie, Tommie” mee met de aangepaste versie van Streets van de band Kensington.

Dumoulin noemt het eerbetoon „onvergetelijk” en voelt zich genoeg thuis om zelfs hier over het voornaamste dilemma van het inmiddels vermaarde poepincident in de zsetiende etappe te spreken. „Ik vroeg me vooral af: hoe vaak zal ik vegen.”

Of er nog meer huldigingen gaan volgen in de toekomst? Dumoulin weet nu zeker dat hij mee kan doen in grote rondes. En hij heeft weer volop geleerd. „Ik weet nu dat rustig blijven na een incident je kan redden. En het is me nu duidelijk dat het verstandig is om bij interviews niet te laten leiden door emotie en adrenaline, zoals bij de etappe van donderdag toen ik dingen zei over Quintana en Nibali. Dat moet ik niet meer doen. Het heeft me niets gebracht.”