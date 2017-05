Trump geeft geen duidelijkheid over klimaatverdrag

President Donald Trump heeft op Twitter aangekondigd dat hij in de komende dagen bekendmaakt of de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Hij reageert hiermee op berichten van verschillende media dat de VS naar verwachting uit het akkoord stapt. Zij citeren anonieme bronnen in de directe omgeving van Trump.

Trump heeft tijdens de verkiezingscampagne beloofd uit het akkoord te stappen, dat eind 2015 werd gesloten en op de valreep door president Obama werd geratificeerd. Volgens Trump is het akkoord, waarin is vastgelegd dat de temperatuur door de uitstoot van broeikasgassen niet met meer dan twee graden mag stijgen, slecht voor de Amerikaanse economie.

Trump had na zijn bezoek aan de G7 op Sicilië al aangekondigd dat hij deze week een besluit zou nemen. De wereldleiders probeerden hem op andere gedachten te brengen, maar Trump weigerde zich uit te spreken.

Verdeeldheid

Het is nog onduidelijk of en hoe het Witte Huis eventueel de Amerikaanse deelname aan het klimaatpact wil opzeggen. Daar wordt volgens de bronnen nog aan gewerkt door een klein team, waar onder anderen het hoofd van het milieuagentschap EPA, Scott Pruitt deel van uitmaakt.

Binnen de regering bestaat verdeeldheid. Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en Trumps schoonzoon Jared Kushner zijn prominente voorstanders van het akkoord. Trumps adviseur Steve Bannon en Pruitt, zijn fervente tegenstanders.

195 landen Delegaties van 195 landen ondertekenden in april 2015 op de klimaattop in Parijs een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen. Hiermee moet klimaatverandering worden tegengegaan. Met het akkoord ligt er een klimaatverdrag dat voor vrijwel alle landen ter wereld bindend is. Belangrijk is dat ook grootmachten de Verenigde Staten, India en China het akkoord tekenden, wat eerder niet het geval was. In het akkoord staan onder meer afspraken voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, waarmee de gemiddelde temperatuurstijging op aarde niet hoger moet uitkomen dan 2 graden Celsius. De makers van het verdrag richten zelfs op een stijging van maximaal 1,5 graad.

Nu het vertrek zover is, blijkt dat lastiger dan gedacht. In het akkoord is namelijk vastgelegd dat zo’n vertrekprocedure vier jaar duurt. Er kan ook besloten worden tot een snellere afwikkeling: door het VN-verdrag waarop het klimaatakkoord gebaseerd is te verlaten.

Na paus Franciscus en de landen van de G7 voerde ook VN-chef Antinio Guterres dinsdag de druk op om niet uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. In een lezing bij de Universiteit van New York zei Gutteres: “De boodschap is simpel: de duurzame trein heeft het station verlaten. Wie niet instapt, zal achterblijven.”

Weggegooid geld

Door alsnog uit het verdrag te stappen, zou Trump de politieke nalatenschap van zijn oud-president Barack Obama nog verder ontmantelen. De Republikeinse president stopte eerder al met een groot deel van het klimaatbeleid van zijn voorganger.

Trump, die klimaatverandering ooit een fabeltje noemde, wil via de federale overheid de Amerikaanse olie- en kolenindustrie de ruimte geven om te groeien en “arbeidsplaatsvernietigende” regels wegnemen. “Een groot aantal mensen zullen weer een baan kunnen vinden”, zei eerder tijdens een bijeenkomst in Kentucky. “Veel kompels kunnen weer de mijnen in.”