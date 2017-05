Vier actrices en vijf acteurs dingen mee naar belangrijkste toneelprijzen

Veertien acteurs zijn genomineerd voor de prestigieuze VSCD Toneelprijzen, zo heeft de Nederlandse Toneeljury bekendgemaakt. Vier vrouwen maken kans op de prijs voor de beste actrice van het seizoen, de Theo d’Or, en maar liefst vijf mannen dingen naar de prijs voor beste mannelijke hoofdrol, de Louis d’Or.

Bij de actrices gaat het tussen Jacqueline Blom voor haar rol in Ondertussen in Casablanca bij Het Nationale Theater, Janneke Remmers voor haar rol in Troje Trilogie van Toneelschuur Producties, Karina Smulders voor Hedda Gabler van Theater Utrecht, Romana Vrede voor haar rol in RACE, ook bij Het Nationale Theater. Geen van hen won eerder de prijs.

Ook de mannelijke hoofdrolspeler in Ondertussen in Casablanca, Hans Dagelet, is genomineerd. Bij de mannen staan wel twee eerdere winnaars op de lijst en die spelen beiden in vrije producties: Hans Croiset, genomineerd voor zijn rol in De Vader bij Senf Theaterpartners i.s.m. Kik Productions, won de Louis d’Or al in 1980. En Warre Borgmans, genomineerd, voor zijn rol in Wie is er bang voor Virginia Woolf? bij Hummelinck Stuurman Theaterbureau, won al eerder in 1995. De andere twee genomineerde acteurs zijn Jorn Heijdenrijk, voor zijn rol in Volpone van Dood Paard en Peter Van Den Begin voor zijn rol in Risjaar Drei van Toneelhuis/Olympique Dramatique.

In de bijrollen zijn drie actrices en twee acteurs genomineerd. Voor de Colombina, voor beste ‘bijdragende rol’: Yara Alink (in Donna Donna, Orkater), Lotte Dunselman (in Volpone, Dood Paard) en Keja Klaasje Kwestro (Troje Trilogie, Toneelschuur Producties). Genomineerd voor de Arlecchino, voor ‘de meest indrukwekkende mannelijke bijdragende rol’ zijn Sanne den Hartogh (The Family, Theater Utrecht) en Maarten Heijmans (Ibsen Huis, Toneelgroep Amsterdam).

De VSCD Toneelprijzen worden uitgereikt op 17 september op het Gala van het Nederlands Theater.