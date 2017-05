Wij, zes zussen van gevorderde leeftijd, lopen het Pieterpad (492 km) en zijn vlakbij ons einddoel, de Pietersberg in Maastricht.

Drie jonge meisjes komen ons tegemoet en we raken aan de praat. Zij zijn net begonnen met het Pieterpad, maar dan in omgekeerde richting.

Nou, zeg ik gekscherend, als jullie klaar zijn zien jullie er zó uit, en gebaar naar ons zussen. „Ik ben er ook bang voor”, zegt één van de meisjes.

