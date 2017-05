Rechter: ‘Navalny moet kritische film offline halen’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny moet zijn geruchtmakende film over de corruptie van premier Dmitri Medvedev offline halen. Dat heeft een Russische rechtbank deze woensdag besloten. Navalny weigert vooralsnog gehoor te geven aan de uitspraak.

Afgelopen maart publiceerde Navalny een uitgebreid onderzoek naar mogelijke corruptie van Dmitri Medvedev. Volgens Navalny bezit de premier – die volgens officiële gegevens ruim onder de Balkendende-norm zit – meer dan twee miljard dollar. Toen de Russische autoriteiten niet wilden reageren op het onderzoek, organiseerde Navalny een demonstratie die in heel Rusland vele tienduizenden betogers op de been bracht. Alleen al in Moskou werden meer dan 1.000 demonstranten opgepakt.

Schenking van 78 miljoen euro

Centraal element in Navalny’s bewijsvoering is de schenking van oligarch Alisjer Oesmanov, een van de rijkste mannen van Rusland. Oesmanov, zo blijkt uit het onderzoek van Navalny, droeg een landgoed even buiten Moskou, ter waarde van ruim 78 miljoen euro, over aan een stichting die wordt gerund door Medvedevs vertrouwelingen. Volgens Navalny gaat het om steekpenningen.

De documentaire die Navalny zou moeten verwijderen:



Naar aanleiding van Navalny’s film spande Oesmanov een rechtszaak aan. Volgens Oesmanov maakte de overdracht van het landgoed deel uit van een normale vastgoedtransactie. De oligarch publiceerde twee video-boodschappen op Youtube (‘ik spuug op je Navalny’), waarin hij de beschuldigingen weersprak.

21 miljoen keer bekeken

De Russische rechtbank gaf afgelopen dinsdag Oesmanov gelijk. Navalny moet zijn documentaire (meer dan 21 miljoen keer bekeken op Youtube) onmiddellijk offline halen. Maar Navalny weigert dat. Volgens de oppositieleider is de zaak niet eerlijk verlopen. „Dit kunnen we geen eerlijk proces noemen. Al onze stukken en documenten, en al onze getuigen zijn door de rechtbank afgewezen.” Later schreef Navalny op Twitter dat het verwijderen van zijn onderzoek „volledig uitgesloten” is.

Navalny heeft de Russische bevolking opgeroepen om op 12 juni (‘Ruslanddag’) opnieuw de straat op te gaan.