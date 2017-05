Loterij hoeft ‘pechvogel’ niets uit te keren

De Nationale Postcode Loterij hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een loterijdeelnemer die door een mislukte bankafschrijving geen geld won, terwijl zijn straat wel in de prijzen viel. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald. Deelnemer Kamal Maihouane had een schadevergoeding van 2 miljoen euro geëist. In plaats daarvan moet hij nu de proceskosten van ruim 10.000 euro betalen.

Op 1 januari vorig jaar viel de Kanjerprijs van de Postcode Loterij op Maihouanes adres in Sittard. Hij speelde mee met vier loten, waarvoor hij elke maand per automatische incasso betaalde. Even dacht Maihouane dus miljonair te zijn, tot bleek dat de incasso voor zijn Kanjerloten was mislukt. Er stond op het beoogde transactiemoment niet genoeg geld op Maihouanes rekening. “Ik heb net een nieuwe baan waardoor ik in december geen salaris heb gekregen”, zei hij tegen RTL Nieuws.

Niet betalen is niet meedoen

Toen hij erachter kwam dat het bedrag niet was afgeschreven en hij zijn prijs dreigde mis te lopen, maakte Maihouane het geld direct alsnog over. Voor de Postcode Loterij veranderde dat echter niets. Niet vooraf betalen is niet meedoen, vond het bedrijf.

Daarop stapte Maihouane, die in de media al snel de ‘loterijpechvogel’ heette, naar de rechter. Er stond weliswaar te weinig geld op zijn rekening voor vier loten - voor twee had hij wel genoeg saldo. Die had de loterij dan ook prima kunnen afschrijven, vond hij. Maihouanes advocaat betoogde dat bovendien onduidelijk was wanneer de incasso precies zou plaatsvinden, zodat haar cliënt niet kon weten op welk moment hij het geld op zijn rekening moest hebben.

Die argumentatie veegde de rechter woensdag van tafel. Maihouane speelde mee met vier loten, dus was de loterij niet verplicht na te gaan of een incasso voor twee loten misschien wel succesvol zou zijn. Het was volgens de rechter Maihouanes “eigen verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening”. De loterij was daarnaast niet verplicht een tweede incassopoging te doen.

De Postcode Loterij zit ook in een andere zaak in het beklaagdenbankje. Deelnemer Arrold van den Hurk van het programma Postcode Loterij Miljoenenjacht spande een procedure aan tegen de loterij en tv-producent Endemol, omdat hij van mening was dat hij door een vergissing tijdens de show veel geld was misgelopen.

Van den Hurk drukte op de rode knop om het spel te verlaten, waarna hij 125.000 euro kreeg. Dat was naar eigen zeggen echter niet Van den Hurks bedoeling geweest. Hij had het spel willen uitspelen, een beslissing die hem naar later bleek de hoofdprijs van 5 miljoen euro zou hebben opgeleverd. Terugdraaien van Van den Hurks beslissing is volgens makers van het programma geen optie.