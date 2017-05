Ouders krijgen geen inzage in Facebook-account van overleden dochter

Heeft haar dochter misschien zelfmoord gepleegd?, wilde de moeder van een vijftienjarig meisje weten, dat in 2012 om het leven kwam onder een aanstormende trein in een U-Bahn-station in Berlijn. En zou inzage in haar Facebook-account, en in het bijzonder de chat-berichten, daar misschien opheldering over geven?

Maar Facebook weigert de moeder toegang te geven tot de pagina van de overleden dochter. En Facebook hoeft dat ook niet te doen, heeft een Berlijnse rechtbank woensdag in hoger beroep bepaald. Daarmee werd het vonnis van een lagere rechtbank, die de moeder in 2015 wel in het gelijk stelde, verworpen. Facebook had destijds hoger beroep aangetekend.

De kwestie heeft een bredere betekenis voor de omgang met de digitale nalatenschap van mensen op sociale media. Facebook beriep zich op bescherming van de privacy: inzage in de chatgesprekken van de dochter zou betekenen dat de moeder ook kan zien wat de contactpersonen van de dochter hebben geschreven, in de verwachting dat hun chatgesprek vertrouwelijk was.

De moeder stelde dat zij als erfgenaam recht had op inzage, zoals aan een erfgenaam ook een doos brieven toevalt. De lagere rechtbank had haar gelijk gegeven, met het argument dat contracten van een overledene overgaan op een erfgenaam.

Het gerechtshof dat woensdag vonniste toonde begrip voor de moeder, maar bepaalde dat het telecommunicatiegeheim alleen door de wet opgeheven kan worden. Ook tegen dit vonnis is nog een hoger beroep mogelijk.

Bij Facebook bestaat de mogelijkheid om als in een soort testament een regeling te treffen wat er met je account gebeurt bij overlijden. Je kunt ervoor kiezen je account na je dood permanent te laten verwijderen, dan wel er een herdenkingsstatus aan te laten toekennen. In dat laatste geval wordt de pagina een plek, zoals Facebook schrijft, „waar vrienden en familie kunnen samenkomen om herinneringen te delen nadat een persoon is overleden”.

Volgens Duitse media beschikten de ouders van het overleden meisje wel over de toegangsgegevens van haar Facebook-pagina, maar werden deze geblokkeerd toen de pagina – op verzoek van een onbekende, vermoedelijk een Facebook-vriend – de herdenkingsstatus kreeg toegekend. De Facebook-vrienden van het meisje kunnen nu nog wel de oude informatie op de Facebook pagina zien, omdat die ooit met hen gedeeld is. De ouders kunnen er niet bij.