Moeder geeft zoon contract zonder dat stichting dit weet

Twee jaar lang kreeg hij betaald voor werk dat hij niet deed. Hij had een contract voor onbepaalde tijd bij de Stichting Restauratie Atelier Limburg, maar het bestuur van de stichting wist niet eens dat hij nog op de loonlijst stond. Zij dachten na een aantal tijdelijke contracten afscheid van hem te hebben genomen. Het was het idee geweest van zijn moeder, hoofd personeelszaken en financiën bij de stichting, om haar zoon opnieuw aan te nemen. Al twee jaar ontving hij iedere maand een salaris en declareerde hij reiskosten, zonder ook maar één schilderij of historisch interieur te restaureren. Totdat het bestuur vlak voor Kerst een e-mail ontving van een anonieme tipgever. In een confrontatie verklaarde de vrouw dat ze haar zoon had willen helpen bij zijn financiële problemen en dat ze een terugbetalingsregeling zou treffen. Maar tevergeefs. De volgende dag werd ze op staande voet ontslagen. De vrouw had bewust het bestaan van de arbeidsovereenkomst verzwegen en zonder juridische gronden geld aan de stichting onttrokken, aldus het bestuur.

Voor de rechtbank Limburg voert de vrouw aan dat het bestuur wist van de arbeidsovereenkomst, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Bovendien had de vrouw bij de confrontatie al een verklaring ondertekend, waarin stond dat het bestuur niet op de hoogte was van het bestaan van een vast contract. De kantonrechter acht het ontslag terecht en wijst een schadevergoeding toe van ruim 100.000 euro, waaronder loon- en reiskosten, een ten onrechte gedeclareerde privéreis naar New York, een niet verantwoord kastekort en onderzoekskosten.

www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBLIM:2017:3054