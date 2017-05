Theresa ‘Liar Liar’ May voert Britse hitlijst aan

Theresa May heeft het aan de stok met de Engelse popmuziek. Het liedje ‘Liar Liar’ dat aan haar is gewijd, is nul keer op de Britse radio gedraaid, maar het is wel een YouTube-hit en wordt ook zo vaak gedownload dat het op het ogenblik de iTunes-hitlijst aanvoert, nog boven Ariana Grande en Justin Bieber dus.

Het komt van de band Captain SKA, die een nieuwe versie maakte van een liedje uit 2010 waarin citaten uit speeches van Thatcher, Cameron, Clegg en Osborne werden afgewisseld met een vrolijk refrein waarin de sprekers voor leugenaar werden uitgemaakt. Voor de nieuwe versie zijn de citaten vervangen door uitspraken van May. Het lijkt alsof de tijd van Thatcher is teruggekeerd. Zij was de inspiratiebron voor meerdere stevige protestliedjes.

Zo hadden The Specials een liedje ‘Ghost Town’. Dat ging over de minachting die Thatcher aan de dag legde voor werklozen. Ook al een ska-band, een muziekgenre dat bekend staat als ‘het geluid van boos jong Engeland’. ‘Leugenaar’ voor May is nog relatief mild: Morissey zong in 1988 over ‘Margaret on the Guillotine’. Elvis Costello verzekerde de luisteraar in 1989 dat hij, zodra Thatcher dood zou zijn, niets liever zou doen dan de grond aanstampen waarin ze begraven lag: ‘Tramp the Dirt Down’. Toen het eenmaal zover was, schoot een liedje uit ‘The Wizard of Oz’ opeens omhoog in de hitparade: ‘Ding Dong! The Witch Is Dead’, en daar wisten ze zich op de Britse radio ook geen raad mee.

Captain SKA heeft nog nooit zo’n grote hit gehad als met ‘Liar Liar’ – ze hebben aangegeven dat de opbrengst ervan naar voedselbanken en armoedebestrijding gaat. May’s woordvoerder heeft nog geen commentaar gegeven.