Marokko krijgt weinig te zien van Oranje

De tijd dat Oranje als het trotse vlaggenschip van voetbalbond KNVB de wereld over trekt, is voorbij. Het Nederlands elftal presenteerde zich voor de vriendschappelijke interland tegen Marokko zelfs helemaal niet aan het publiek en de pers in het gastland. De selectie van interim-bondscoach Fred Grim arriveerde dinsdag pas aan het begin van de avond in Noord-Afrika, nadat eerder nog een besloten training was afgewerkt op het trainingskamp in het Portugese Lagos. De deuren van het spelershotel blijven verder gesloten in havenstad Agadir, aan de Marokkaanse westkust.

Zo blijft het huidige Nederlands elftal voor de voetbalgekke Marokkanen een mysterie. Het Noord-Afrikaanse publiek loopt tijdens de ramadan al niet warm om naar een voetbalduel te gaan. „Welke spelers ik van Nederland ken? Cruijff, Van Basten, Gullit en Sneijder”, zegt de Marokkaan Hassan Ennagad. Hij leest een krant op een bank in het vogelpark van Agadir. Wesley Hoedt? „Nooit van gehoord”, zegt hij hoofdschuddend.

Met Sneijder heeft het Nederlands elftal in Marokko slechts één echt grote naam in de selectie zitten, tot spijt van het gastland. Zeker omdat eerder al aan eisen vanuit Nederland tegemoet was gekomen de wedstrijd niet om 22.00 uur te spelen. Vanwege het tijdsverschil van twee uur zou de interland voor de Nederlandse kijkers dan pas om middernacht beginnen. En van het aanvankelijke plan om in Casablanca te spelen moest worden afgezien omdat het stadion aldaar niet aan de eisen voldoet.

Marokko Bekende gezichten bij duel met Oranje Bondscoach Hervé Renard van Marokko selecteerde bekende gezichten voor het duel met Oranje. Hij riep onder anderen Karim El Ahmadi (Feyenoord), Mimoun Mahi (Groningen) en Yassin Ayoub (Utrecht) op, net als Nordin Amrabat (ex-PSV) en zijn broer Sofyan Amrabat (Utrecht).

Lege tribunes

Marokko-Nederland wordt nu dus op woensdag om 17.30 plaatselijke tijd afgewerkt in Grand Stade d’Agadir, dat plaats biedt aan 45.000 toeschouwers. Een oefeninterland als moetje. Hoewel er duizenden gratis kaartjes zijn uitgedeeld, zal de derde ontmoeting tussen Marokko en Nederland grotendeels voor lege tribunes worden gespeeld. Nederland presenteert zich in Marokko naar de huidige status: de nummer 32 van de FIFA-ranking.

Nadat het Nederlands elftal pijnlijk had ontbroken op het EK van 2016, zette de neerwaartse spiraal zich voort tijdens de kwalificatiereeks voor het WK van 2018 in Rusland. Met als dieptepunt de nederlaag bij Bulgarije op 25 maart, waardoor Nederland opnieuw bij een groot toernooi dreigt te ontbreken. Het betekende het einde van bondscoach Danny Blind.

De zoektocht naar een opvolger met nieuw elan werd een al even pijnlijke exercitie. De meest logische kandidaten als Ronald Koeman en Frank de Boer lieten de gifbeker aan zich voorbijgaan. De KNVB kwam via technisch directeur Hans van Breukelen uiteindelijk terecht bij Dick Advocaat en Ruud Gullit. Een noodoplossing voor een selectie die moet vechten voor een laatste kans om zich te kwalificeren voor het WK. Maar Advocaat en Gullit ontbreken bij de voorbereidingen op het kwalificatieduel van 9 juni tegen Luxemburg. Advocaat heeft nog clubverplichtingen in Turkije, waar hij coach is van Fenerbahçe.

Gelegenheidsselectie

Oranje werkte de voorbije dagen een trainingskamp af met een gelegenheidsselectie. Nieuwe namen als Nathan Aké en Sergio Padt sloten aan bij een groep met tal van andere onervaren internationals als Matthijs de Ligt (1 interland), Wesley Hoedt (2 interlands), Bart Ramselaar (2 interlands), Marten de Roon (1 interland) en Nick Viergever (2 interlands).

Pas na het duel met Marokko komen ervaren krachten als Daley Blind, Arjen Robben, Kevin Strootman, Jeremain Lens, Davy Klaassen, Stefan de Vrij en Georginio Wijnaldum bij de selectie die op 4 juni oefent tegen Ivoorkust.

Het contrast met nog niet eens drie jaar geleden is groot. Destijds was het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Louis van Gaal nog de trots van voetballend Nederland. Met een onverwachte derde plaats op het wereldkampioenschap in Brazilië schaarde het Nederlands elftal zich wederom bij de wereldtop.

Maar in de praktijk bleek die prestatie een laatste stuiptrekking van een succesvolle generatie spelers wier opvolgers van een veel minder niveau zijn. Van Gaal had er met een behoudende en slimme tactiek nog één keer alles uit geperst.

Vrije val op de wereldranglijst

Het clubvoetbal in Nederland was al eerder de aansluiting met de top van Europa kwijtgeraakt, maar na dat WK van 2014 in Brazilië kwam ook de nationale ploeg in een vrije val terecht.

En die lijkt nog altijd niet gestopt. Op de wereldranglijst van de FIFA is Nederland inmiddels gepasseerd door landen als Costa Rica, Noord-Ierland en Iran. Een land als Marokko (53ste) begint Nederland in de nek te hijgen.

De Marokkaanse media moesten het rond de oefeninterland dus doen zonder quotes of beelden van de Nederlandse internationals. In de voorbeschouwingen ging veel aandacht uit naar Ajacied Hakim Ziyech. Hij is misschien wel de beste voetballer uit de eredivisie, maar speelt vanavond voor Marokko noch Oranje. Symbolisch voor deze interland.